Catanzaro, l’assessore Belcaro sul Memorial Giovanni Barone: “Prezioso momento di aggregazione e sensibilizzazione”

“‌É sempre un’occasione utile quella di poter parlare di prevenzione e sicurezza sulle nostre strade. Un messaggio, volto a sensibilizzare specialmente i più giovani, che é stato lanciato con grande forza dal palco del Memorial Giovanni Barone per un appuntamento che, ogni estate, si rinnova nel quartiere Lido rappresentando un prezioso momento di aggregazione.

Grazie all’impegno continuo di Emilio Barone, dopo tanti anni la manifestazione non perde mai di vista il proprio focus, sottolineando l’importanza di tenere viva la memoria degli affetti più cari che hanno perso la vita in circostanze tragiche come quelle degli incidenti stradali. Grazie alle testimonianze dei rappresentanti istituzionali e delle forze di Polizia, si é ribadito che bisogna fare tesoro delle esperienze e delle conoscenze per far sì che sempre meno persone perdano la vita sulla strada. Il memorial Giovanni Barone é stata anche una bella vetrina per le realtà sportive e per i talenti musicali del territorio che hanno bisogno di essere valorizzati e sostenuti. É dovere di noi amministratori stare al fianco di iniziative come queste che, grazie alla loro storia pluriennale, continuano a scrivere belle pagine per la nostra città”.

Lo afferma in una nota l’assessore allo sport Nunzio Belcaro sul Memorial Giovanni Barone.