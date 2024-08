“Sapore di mare”, il programma della quarta giornata dell’edizione 2024 a Catanzaro: il 12 agosto a tutto anni ’90 con lo spettacolo dei Rewind 90

Le aspettative erano alte, e non sono state affatto disattese: il concerto di Paolo Belli a Sapore di mare, per la seconda serata in programma, è stato un’ondata di energia che ha investito i tantissimi presenti nell’area del Porto, divertendo tutti. Ha fatto ancora centro la manifestazione ideata e organizzata da Antonio Ursino per promuovere la cultura del mare, così come i prodotti ittici e del territorio, realizzata con il supporto della Presidenza del Consiglio regionale, di Flag Ionio 2, Unione europea, Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, Regione Calabria – Calabria Straordinaria, Comune di Catanzaro, Umg, insieme alle associazioni Carpe diem e Il Cilindro, e alla Proloco di Catanzaro.

Non c’è stata persona, sabato sera, all’interno dell’area del villaggio del mare allestito al Porto, che non si sia lasciata trasportare dallo swing forsennato di Paolo Belli, che insieme alla sua band ha fatto ridere, ballare, cantare tutti insieme, nel pieno spirito dell’iniziativa Sapore di mare.

Non sono mancati momenti simpatici con i musicisti della band che si sono prestati a gag e siparietti scendendo anche tra il pubblico, omaggiando la città di Catanzaro a più riprese: non si sono contate le risate quando Juan Carlos Albelo Zamora, che nella band suona violino e armonica, ha finto di essere originario dei Tre Colli, essendo nato nel famoso barrio latino di Catanzaro. O ancora quando Gabriele Costantini cercava di prendersi la scena con il suo sax, suonando per le signore sedute in platea.

A completare la band c’erano Mauro Parma alla batteria, Enzo Proietti al pianoforte e tastiere, Gaetano Puzzutiello al contrabbasso e al basso elettrico, Peppe Stefanelli alle percussioni, Paolo Varoli alla chitarra, Pierluigi Bastioli e Daniele Bocchini al trombone, Davide Ghidoni e Nicola Bertoncin alla tromba, Marco Postacchini al sax.

Prima di loro, sul palco erano saliti oltre a Ursino, anche il sindaco Nicola Fiorita e il professore Vincenzo Mollace dell’Università Magna Graecia per parlare delle mille proprietà del bergamotto nel corso dell’incontro moderato dal giornalista Gabriele Rubino, nell’ambito dei talk organizzati insieme ai docenti dell’Umg.

Durante l’intera serata è stato possibile visitare come di consueto i tanti stand allestiti nell’area che rimarranno fino al 14 agosto, per degustare le varie pietanze preparate sul momento come i vari tipi di cuoppo – con calamari e gamberetti, o solo calamari, o frittura di paranza -, e poi ancora i primi, la paella, gli arrosticini di pesce, le pizze, i panini e i dolci.

Il programma di lunedì 12. Per quanto riguarda i talk organizzati insieme all’Università Magna Graecia, toccherà alla dottoressa Elisa Mazza dell’Umg, parlare degli aspetti nutrizionali e funzionali del pomodoro. Per la musica dal vivo, quella di lunedì è la serata anni ’90: a salire sul palco ci saranno infatti quelli di “Rewind”. Dj, performer, ballerine faranno immergere il parterre nelle atmosfere degli anni ’90, con quella musica che mette d’accordo tutti, le grandi hit che hanno segnato un’epoca, e ballare sotto le stelle. Non mancheranno effetti speciali, spettacolari gadget e divertimento unici.

Come per tutte le giornate della seconda edizione di Sapore di mare, anche lunedì sarò possibile usufruire dell’area food con gli stand per le degustazioni, ma anche dell’area benessere. A chiudere il programma della giornata sarà, come di consueto il djset di Sanny, a partire dalla mezzanotte.