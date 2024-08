Celebrazioni e Moda a Lamezia Terme

Questa domenica, 11 agosto, Lamezia Terme si prepara a vivere una serata ricca di eventi, che fanno parte del nostro cartellone estivo “Estate in 4D: Di Arte, Di Musica, Di Fede, Di Sole!” e del Festival del Turismo Sostenibile – III Edizione. Alle 21.30, sul Lungomare “Falcone e Borsellino” la moda sarà la protagonista indiscussa di una serata all’insegna dell’eleganza e dell’artigianalità. Il lungomare si trasformerà in un caloroso red carpet, dove giovanissime modelle sfileranno sotto le stelle, guidate dalla talentuosa stilista lametina Tiziana Vescio. L’evento (organizzato dal Comune di Lamezia Terme con il contributo della Regione Calabria, nell’ambito di Promozione della Calabria e dei Suoi Asset Strategici – Spettacolo e Grandi Eventi – Marketing Territoriale), arricchito da una colonna sonora dal vivo, celebrerà la creatività e lo stile, portando in scena una sfilata che unisce bellezza, moda e tradizione artigianale. Lamezia Terme si conferma così una città capace di offrire esperienze diversificate, valorizzando le sue risorse naturali e culturali in un contesto di turismo sostenibile. Gli eventi di questa sera rappresentano due aspetti complementari della nostra identità: la spiritualità e il legame con le tradizioni da un lato, e l’innovazione e l’espressione artistica dall’altro.