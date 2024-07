Il 30 luglio a Falerna la presentazione del testo “The poetry of F. Costabile”, edizione bilingue curata da Joe Aiello

Nella splendida cornice di Villa Ventura (Falerna), giorno 30 luglio, alle ore 21.00, si terrà l’incontro “Franco Costabile. Poesia calabrese in viaggio per il mondo” con la presentazione del testo “The poetry of F. Costabile”, edizione bilingue curata da Joe Aiello. Converserà con l’autore l’editrice Nella Fragale, per i cui tipi ha eseguito la traduzione succitata il nostro cittadino lametino e transoceanico, per poi moderare con gli ospiti Luigino Mazzei e Filippo D’Andrea, al fine di snocciolare tratti e tracce della poetica dell’autore. La lettura in italiano ed in inglese dei componimenti costabiliani sarà curata da Sabrina Pugliese, Rosa Aiello e Ann McLaughin. Contestualmente alcune liriche musicate da Eugenio Renda saranno cantate da Dylan Aiello, Albino Cuda e Tony Quattrocchi. Grafichèditore, nell’evidenziare il potenziale del bilinguismo, per portare fuori dalle mura cittadine il nostro aedo “cantastorie”, sottolinea l’impegno della propria casa editrice, nell’averlo promosso, sul piano editoriale, nelle più importanti fiere dell’editoria: dal Salone internazionale del Libro di Torino alla Frankfurter Buchmesse. Quest’anno – commenta Nella Fragale – insieme al progetto “La rosa nel bicchiere”, ideato dalla giornalista Maria Scaramuzzino, è nato strutturato persino un concorso letterario nazionale riservato alle scuole il cui volume “La rosa nel bicchiere raccontata ed illustrata dai suoi fiori”, scandita per tipologie testuali dal professore Francesco Polopoli, rappresenta l’atto compiuto di un interesse che è andato oltre la Regione Calabrese per rientrare successivamente in loco tra echi e suggestioni giovanili intorno ad uno scrittore comune e non solo locale.