XXI Festival d’autunno, al direttore artistico Antonietta Santacroce i premi Rosa d’argento di Fidapa Ande e Camera di Commercio e quello di Confindustria

«Il suo impegno instancabile è fonte di ispirazione per tutti», è quanto recitano le motivazioni dell’attribuzione della Rosa d’argento 2024 ad Antonietta Santacroce, direttore artistico nonché ideatore del Festival d’autunno. La cerimonia di consegna della prestigiosa onorificenza si è tenuta giovedì pomeriggio nelle sale della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, partner della premiazione. Il riconoscimento è stato infatti ideato dieci anni fa dall’allora presidente della sezione Fidapa BPW di Catanzaro, Marisa Fagà, insieme al presidente della Camera di Commercio dell’epoca, Paolo Abramo, nel ricordo della storica dell’arte Emilia Zinzi; a loro si è aggiunta poi l’Ande, Associazione nazionale donne elettrici, facendo in modo che il premio si articolasse in tre categorie: cultura, impresa e giovani talenti neolaureati.

Al direttore Santacroce è stata assegnata la Rosa d’argento per la cultura, «Per il suo eccezionale contributo alla valorizzazione del territorio attraverso la creazione del Festival d’autunno, giunto alla sua ventunesima edizione – proseguono le motivazioni -. Questo evento, che ha visto esibirsi artisti di livello nazionale e internazionale, è diventato un faro culturale per la nostra comunità, grazie al pregevole impegno profuso a livello artistico e imprenditoriale. Grazie alla sua visione, dedizione e capacità organizzativa, Antonietta Santacroce ha trasformato il Festival in un appuntamento annuale imperdibile, promuovendo l’incontro tra culture diverse e rafforzando il prestigio del nostro territorio».

Il riconoscimento di Fidapa, Ande e Camera di Commercio arriva pochi giorni da un’altra importante cerimonia che ha visto il Festival d’autunno sempre protagonista attraverso il suo direttore artistico: la dott.ssa Santacroce è stata premiata infatti per la sua capacità di incidere sul territorio e, grazie alla sua visione e attraverso il Festival d’autunno, di promuovere il turismo culturale in Calabria.

“Luoghi e visioni di donne”, questo il premio assegnato da Confindustria che ha acceso l’attenzione su storie di eccellenza femminili, con una narrazione scientifica grazie alla quale è stato possibile cogliere lo straordinario valore dei risultati raggiunti dalle premiate.