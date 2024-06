Alla scoperta delle essenze di Calabria con l’aperitivo di Astonishing: il 16 giugno a Montauro (CZ)

Dopo il successo dell’aperitivo di primavera nel centro di Catanzaro, in arrivo un nuovo appuntamento di Astonishing Calabria dedicato alle eccellenze della nostra terra.

Stavolta, però, l’aperitivo-talk avrà luogo sul mare, nello stabilimento balneare più iconico del Golfo di Squillace: il Dadada Beach Village di Calalunga, Montauro (CZ).

Domenica 16 Giugno dalle ore 18.30 in compagnia della dott.ssa Selenia Esposito, esperta in comunicazione, e del dott. Michele Crudo, biologo, ricercatore ed esperto in oli essenziali, l’aperitivo sarà dedicato al mondo delle essenze calabresi: gli olii essenziali, fragranze e rimedi naturali, ma anche la nota olfattiva della propria personalità.

Dalla cura nella selezione e raccolta delle piante, coltivate in biologico o da raccolta spontanea sostenibile, alla loro lavorazione con il delicato processo di estrazione sottovuoto: il dott. Crudo presenterà al pubblico le sue essenze, “Crudo Italian Essence”.

“Con ogni prodotto il nostro obiettivo è proprio di racchiudere in poche ma preziose gocce proprio l’anima, la quintessenza, della nostra meravigliosa Terra, da sprigionare in seguito grazie all’Aromaterapia”, afferma Crudo.

La prenotazione è obbligatoria al numero 393.0773954 entro il 13 giugno. Ai partecipanti all’aperitivo sarà offerto un simpatico omaggio oltre alla possibilità di partecipare con uno sconto del 50% al tour presso la fattoria didattica olfattiva del dott. Crudo domenica 23 giugno.