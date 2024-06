Il 29 giugno la seconda edizione del “Digital Detox Day” di “Focus on”: ecco come partecipare

Dopo il successo della prima edizione, l’associazione “Focus On”, presieduta da Luigi Macrì, ripropone il “Digital Detox Day”, una giornata all’insegna della socialità e della condivisione di momenti ludici all’aperto al fine di “disintossicarsi” almeno per un giorno dall’uso del cellulare.

La Giornata di Disintossicazione Digitale è rivolta a genitori, bambini e studenti dai 6 ai 15 anni ed è coerente con le finalità dell’associazione, da sempre attenta alle insidie che si nascondono dietro agli strumenti digitali se non opportunamente utilizzati. La giornata prenderà il via alle ore 9 di sabato 29 giugno al Lido del Finanziere di Montepaone, e si concluderà alle 17 dopo lo svolgimento di tutte le attività sportive e ricreative previste, con la partecipazione di genitori, volontari ed insegnanti. Per chi volesse, vi è anche la possibilità di prenotare un ombrellone e di usufruire del pasto: basta comunicarlo al momento dell’adesione, che va inoltrata entro il 18 giugno al seguente indirizzo mail: presidente@associazionefocuson.it