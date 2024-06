Nuova apertura Kia Mag Motors e centro assistenza a Lamezia Terme

Apre a Lamezia Terme il nuovissimo Showroom Kia. Con le proposte tecnologiche e accattivanti di Kia, gli appassionati del mondo delle quattro ruote avranno l’opportunità di esplorare tutti i nuovi modelli della gamma da provare su strada.

L’appuntamento è fissato per giovedì 6 giugno dalle 17 alle 20,30 alle presso la nuova sede nei pressi del Centro Commerciale “Due Mari” sulla Strada Provinciale 170/2, a Pianopoli (Cz).

Ma non è solo la vendita di auto che renderà la concessionaria un punto di riferimento per gli appassionati.

Saranno infatti offerti anche numerosi servizi post-vendita, tra cui l’assistenza tecnica specializzata e la possibilità di prendere appuntamenti per la manutenzione o per il tagliando periodico delle vetture.