Catanzaro, al via “La Notte Piccante”: ecco il programma della serata

Prenderà il via questa sera nel centro storico di Catanzaro “La Notte Piccante”. Il programma dell’evento spazia dalla musica alle performance degli artisti di strada, dalle mostre d’arte alle esibizioni teatrali, dai balli di gruppo alla caccia al tesoro, dal cabaret alle presentazioni di libri. Sarà una tre giorni ricca, anzi ricchissima e variegata. Dal 22 fino al 24 settembre il cuore antico della città batterà forte grazie ad una kermesse attesissima in cui sarà possibile apprezzare la buona cucina calabrese. Filo conduttore di tutto sarà il piatto tipico catanzarese, sua maestà “il Morzello”, piccante, nella pitta, sarà accompagnato dal buon vino rosso dell’antica Enotria.

Nel centro storico di Catanzaro saranno presenti 40 cantine calabresi ognuna delle quali con dei propri sommelier faranno degustare il “nettare degli dei” spiegandone caratteristiche, sapori e suggerendo gli opportuni accostamenti culinari. Insieme al Morzello ci saranno tantissimi prodotti ed eccellenze locali, perchè “se è piccante è calabrese!” Ad accompagnare la buona cucina ci saranno artisti e personaggi dello spettacolo ma anche chef affermati. Come Sonia Peronaci, cuoca, scrittrice, conduttrice televisiva e blogger italiana, fondatrice del celebre sito internet “Giallo Zafferano”. E tra un buon piatto piccante e un ottimo bicchiere di vino sarà possibile assistere al cabaret di uno dei volti più noti di Zelig, Rocco Barbaro, ma anche di affermati artisti locali come Tonino Pironaci, il duo Rino e Giulio e l’esilarante spettacolo di Ivan Colacino. Al teatro Politeama, invece, si esibirà nell’ambito del Festival d’Autunno, Maurizio Battista con lo spettacolo “ai miei tempi non era così”. Ci saranno, tra l’altro, 12 band musicali, 30 cantanti, giocolieri, acrobati, artisti di strada e non mancheranno bellissime testimonial come la già Miss Italia, oggi attrice e modella, Denny Mendez insieme al volto de “La Notte Piccante” 2023, Martina Scalise. Tra i diversi gruppi musicali che si esibiranno nelle piazze cittadine, la Tammuriata nera, i Funkasin, una delle più grandi street band italiane, gli Otto più e i Tillband. Ma la Notte Piccante è anche cultura, 10 le mostre visitabili, ad incominciare da “Capolavori svelati” esposti nel complesso Monumentale del San Giovanni, e ancora due mostre inedite organizzate per l’occasione: a piazza Duomo “Sciancati al vento” di Angelo Maggio e nelle sale espositive dell’ex Stac, “In cemento Veritas” di Mario Loprete.

Dalle ore 19 in poi piazza Prefettura, per un giorno, diventerà l’aula magna dell’Università Magna Grecia in cui verranno spiegati dai docenti dell’Ateneo catanzaresi tutti gli effetti benefici del peperoncino sulla salute delle persone, sull’economia e come utilizzarlo per la difesa personale.

L’evento organizzato in collaborazione con l’UMG di Catanzaro vedrà la partecipazione del prof. Giovanni Cuda in qualità di Presidente Commissione Ricerca di Ateneo nonché Rettore eletto per il sessennio 2023-2029.

QUI DI SEGUITO IL PROGRAMMA DI VENERDÌ 22 SETTEMBRE

Al centro espositivo Ex Stac

“In cemento veritas” mostra di Mario Loprete a cura di Lara Caccia

Ore17:30 – 01:00

Gallerie del San Giovanni

“City: visioni fotografiche” mostra di Gianluca Bellacoscia

Ore18:00 – 24:00

Corso Mazzini e vicoli

Caccia al tesoro a cura di Cara Catanzaro

Ore18:00 – 24:00

Stand a cura di associazioni no profit, artisti e media

Ore18:00-24:00

Complesso monumentale del San Giovanni

“Capolavori svelati” a cura dell’assessorato alla Cultura del Comune di Catanzaro

ore 9:30-13:00/16:00-20:30 (costo riservato del biglietto a 3€)

Terrazze San Giovanni

Vinicio Leonetti presenta il libro: “Ottomani sullo stretto”

Dalle ore 19:30

“Speculavini” lounge music con djset a cura di Freddy e Funny music band

Dalle ore 22:30

Scale chiesa del San Giovanni

Giuseppe Schettino musica popolare tradizionale live perfomance – istituto superiore di studi musicali Tchaikovsky

Ore 21:30

Piazza San Giovanni

Punto di raccolta visite guidate

“Human thing” regia di Davide Cosco, produzione White Noise audiovisivi, realizzato con il patrocinio del MIBAC, Regione Calabria, assessorato alla Cultura Comune di Catanzaro – Casa del Cinema

Dalle ore 18:00-24:00

Galleria Mancuso

Ludoteca area baby

Dalle ore 18:00

Piazza Prefettura

Villaggio food

Casette rosse con cantine calabresi

Dalle ore 18:00

Talk Università degli studi Magna Graecia – gli effetti del peperoncino sulla salute delle persone

Ore 19:00

Radio Ciak e la nuova Calabria live

Ore 19:30-20:00

Andrea Lombardo live performance

Ore 20:00

Presenta con Sarah Memmola

Ore 20:30

Gran gala’ di Calabria a cura di Jessica Quaranta

Dalle ore 21:00

Radio Ciak e la nuova Calabria live

Ore 21:00

Tamurriata nera ore 22:00

Giardini Nicholas Green

Stand a cura di Confartigianato

Ore 18:00 – 24:00

Piazza Grimaldi

Villaggio food

Casette rosse con cantine calabresi

Dalle ore 18:00

Dalle ore18:00

Funkasin street band itineranti

Radio Ciak e la nuova Calabria live

“Otto piu'” street band

Piazza Larussa

Piazza rock – direzione artistica di Maurizio Infusino

Dalle ore20:00

Teatro Politeama

Spettacolo Maurizio Battista, “Ai miei tempi non era cosi'” a cura del Festival d’Autunno

Ore21:00

Piazza Politeama

Villaggio food

Casette rosse con cantine calabresi

Dalle ore18:00 presenta Deborah Rocco

Dalle ore18:00

Maurizio Infusino live performance

Ore18:10

“Otto piu'” street band

Ore18:30

Anna lombardo live performance

Ore18:45

Funkasin street band

Ore19:00

Bruna Bittoni live performance

Giuseppe Froio live performance

Ore20:00

Via Iannoni

Villaggio food

Casette rosse con cantine calabresi

Tavolata piccante

Dalle ore 18:00

“Otto piu'” street band

Funkasin street band

Dalle ore18:30

Villa Margherita

Live piccante con Alessandro Gallozzi dj-set

Dalle ore 00:00

Piazza Duomo

“Sciancati dal vento” mostra di Angelo Maggio

Dalle ore19:30

Chiesa del Monte

Il coro giovanile italiano

Ore18:30

Piazza Le Pera

Villaggio food

Dalle ore18:00

Presenta Raffaella Capria

Ore18

Maurizio Infusino live performance

Ore 18:15

Funkasin street band

Anna Lombardo live performance

Ore 18:30

Giuseppe Froio live performance

Ore 18:45

“Otto piu'” street band 19:15

Raffaella Capria con Francesco Bianco presidente Antica Congrega Tre Colli

Ore19:45

Radio Ciak e la nuova Calabria live

Ore 22:00-22:30