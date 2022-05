La “Notte del Liceo Classico” al ‘Fiorentino’ di Lamezia tra cultura, arte e sorrisi

Per la Notte del Liceo Classico i ragazzi del “Fiorentino” protagonisti di una serata magica e speciale. ‘L’ottava edizione della kermesse culturale, ritornata in presenza, ha richiamato l’attenzione di tanti lametini. Presente il primo cittadino Paolo Mascaro e l’assessore alla Cultura Giorgia Gargano. Nel corso della kermesse è stato inaugurato un archivio storico. Presentato ufficialmente anche l’inno del Fiorentino.

La manifestazione è stata trasmessa in diretta streaming grazie alla collaborazione con “Dissonanze Studio” e la conduzione di Renato Failla. Tema centrale è stato quello dell’accoglienza e il valore della diversità. Lo ha rimarcato ad inizio serata la professoressa Cittadino. Lo stesso tema che hanno portato avanti tutti i licei classici d’Italia per questa notte ormai diventata un appuntamento davvero atteso. “Humanitas” tanto cara alla cultura classica. I saluti iniziali sono stati del dirigente scolastico Nicolantonio Cutuli che ha rimarcato la valenza di questa iniziativa e il pregevole lavoro fatto dagli alunni. Tanti hanno raggiunto lodevoli traguardi e sono stati premiati durante la serata per le attestazioni avute in competizioni regionali e nazionali. Un lungo elenco di premiati chiamati di volta in volta dalla professoressa Nicastri.

Sul tema dell’accoglienza, che è stato il filo conduttore della serata, è intervenuto in collegamento dalla parrocchia di Santa Lucia Don Vittorio Dattilo, che ha frequentato da ragazzo il Liceo Fiorentino e qui ha anche insegnato: Ai ragazzi che sognano “un mondo senza barriere” ha evidenziato l’esigenza di «camminare insieme».

Il Fiorentino è stata anche la scuola frequentata dal sindaco Mascaro che non è voluto mancare a questo appuntamento, «quarantuno anni fa – ha detto sono andato via da questo istituto, chi frequenta questa scuola qui lascia il cuore e il cuore ti porterà sempre qui». Collegata in streaming l’ospite della serata: professoressa Serena Mercuri, anche lei ex studentessa del Fiorentino ed oggi con carriera cattedratica all’estero. Ai ragazzi ha suggerito: «Studiate e viaggiate, conoscete il mondo».