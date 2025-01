Il Papa all’udienza dei Cavalieri di Malta di Catanzaro: “Servire i poveri è servire Dio”

Il Papa, nell’udienza all’Arciconfraternita dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista dei Cavalieri di Malta di Catanzaro, ha sottolineato l’importanza del “servire”.

“Quando vi prendete cura dei poveri, ogni volta che visitate gli infermi, mentre siete in compagnia di chi soffre voi servite il Signore. C’è uno strettissimo legame tra adorazione e servizio, che non dobbiamo mai dimenticare. Cristo è venuto nel mondo per servire: anche voi – ha detto Papa Francesco -, come tralci uniti alla Vite, prolungate la sua carità quando state vicino ai piccoli e ai bisognosi con compassione e tenerezza”.