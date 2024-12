“Fiore in Folk”: una prima edizione che unisce territori e tradizioni

Con l’emozionante serata al Teatro Comunale “Francesco Ramarini”, si conclude oggi la prima edizione del Festival Fiore in Folk, un progetto nato nell’ambito del Bando Ministeriale del Ministero della Cultura – Festival Corebandi. Promosso dall’Associazione Cosenza Autentica APS, il festival ha rappresentato un ponte culturale e artistico tra la Calabria e il Lazio, unendo tradizioni e territori attraverso un ricco programma di concerti, laboratori e workshop.

“Con la serata di oggi, al Teatro Ramarini di Monterotondo, si chiude un percorso che ci ha regalato emozioni profonde,” afferma Giulio Melicchio, Presidente dell’Associazione Cosenza Autentica APS. “Tre giovani talenti calabresi hanno portato la voce della nostra terra oltre i confini regionali, intrecciando suoni e culture in un dialogo autentico tra Calabria e Lazio. Questo festival non è stato solo un viaggio musicale, ma un ponte simbolico tra tradizioni e territori, un inno all’interculturalità. Il nostro è un seme piantato per il futuro, un richiamo al valore della condivisione.”

“La prima edizione del Festival Fiore in Folk rappresenta un esempio virtuoso di come la cultura possa costruire ponti tra territori e comunità,” dichiara Rosaria Succurro, Presidente della Provincia di Cosenza e Sindaco del Comune di San Giovanni in Fiore. “Questo progetto ha mostrato il meglio della Calabria, portando il nostro patrimonio culturale a dialogare con altre realtà e dimostrando la forza dell’interculturalità come strumento di crescita e valorizzazione. Un ringraziamento speciale va a tutti gli artisti, ai promotori e al pubblico che ha reso unica questa esperienza.”

La kermesse ha attraversato tre luoghi simbolici: San Giovanni in Fiore, Amantea e Monterotondo, ognuno dei quali ha ospitato eventi che hanno saputo raccontare la ricchezza del patrimonio musicale e culturale calabrese. La serata conclusiva ha visto protagonisti Alessandro Marano al pianoforte, Beatrice Spinelli all’oboe e Francesco Algieri al clarinetto, tre giovani artisti calabresi che hanno saputo incantare il pubblico con la loro maestria.

Il Festival Fiore in Folk è stato un viaggio di scoperta, scambio e valorizzazione delle tradizioni locali, dimostrando il potere dell’arte di unire territori e comunità. La prima edizione si chiude con grande soddisfazione, ponendo le basi per un futuro ancora più ricco di contaminazioni culturali e artistiche.