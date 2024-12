Il 28 dicembre 2024, alle ore 17:00, sulla piattaforma Teams, si terrà il seminario “Il Martirio dei Fratelli Bandiera: memoria e luoghi del sacrificio in Calabria”. L’evento esplorerà la vicenda dei fratelli Domenico e Antonio Bandiera, fucilati nel 1844 nel vallone di Rovito per aver tentato una sollevazione contro il regime borbonico, e il loro legame con i luoghi simbolici della Calabria. I fratelli Bandiera, insieme ad altri patrioti, cercarono di risvegliare la popolazione calabrese contro il dominio borbonico. La loro missione fallì tragicamente, ma il loro sacrificio divenne un simbolo potente della lotta per l’Unità d’Italia. Il seminario si concentrerà non solo sul martirio, ma anche sulla memoria storica e la valorizzazione dei luoghi del sacrificio legati alla loro figura. L’evento vedrà gli interventi di: Elia Fiorenza, che approfondirà la fucilazione dei fratelli Bandiera e il significato del loro sacrificio. Pietro Iaquinta esaminerà i percorsi storici seguiti dai fratelli, mentre Giacomo Tuoto parlerà del ruolo di Beniamino De Rose, l’abate cosentino che sostenne i patrioti. Un focus particolare sarà dedicato al turismo della memoria da Antonella Perri, che rifletterà su come i luoghi simbolici possano diventare risorse per il turismo culturale. Pascal Corrado mappando i luoghi legati ai Bandiera in Calabria, mostrerà come questi spazi siano diventati testimonianze viventi della storia risorgimentale. L’incontro offrirà un’opportunità di riflessione sulla memoria storica e sul suo ruolo nel rafforzare l’identità e il senso di appartenenza alla storia nazionale. Per partecipare e seguire il seminario di studio sulla piattaforma Teams collegarsi gratuitamente al link:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3AXn1-cQT_45eGTkTZOjbvBg8VD0dlc1tspFugna_GiRk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d1b9d230-3ed3-4c82-b826-034c45c7dacd&tenantId=7519d0cd-2106-47d9-adcb-320023abff57