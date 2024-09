Il “Premio nazionale Antonino Caponnetto” a due calabresi

Ci sono due calabresi nella terna dei vincitori della XII edizione del “Premio nazionale Antonino Caponnetto” per la Cultura della Legalità che sarà consegnato mercoledì 6 dicembre prossimo a Pistoia. I premiati di questa edizione, infatti, sono: Anna Sergi, di origini calabresi, professoressa ordinaria di Criminologia all’Università dell’Essex in Gran Bretagna; Tiberio Bentivoglio, imprenditore di Reggio Calabria e testimone di giustizia che dal 1992 si è sempre opposto alle organizzazioni mafiose per difendere la sua azienda a Reggio; ed Enrico Calamai, il diplomatico italiano che nel corso della sua carriera si è distinto per ben due volte mettendo in salvo centinaia di persone dalla dittatura, in Argentina e in Cile.

«Per me – ha detto Anna Sergi, studiosa riconosciuta a livello internazionale per le sue ricerche sulla ‘ndrangheta soprattutto in Australia e in Canada – sarà un onore ricevere questo premio e affiancare, oltre ai vincitori di questa edizione, anche i vincitori del passato, tra cui spiccano nomi di cui bisogna avere profonda stima»

«Sono felice – ha aggiunto ancora la criminologa – che sia stato riconosciuto tanto il mio impegno per il rigore analitico con cui si affrontano temi molto complessi, quanto la compassione – nel senso di passione comune – che provo a inserire nel mio lavoro la Calabria, come esempio di umanità e di amore per la mia terra, prima ancora che di legalità. Che ci siano due calabresi premiati, oltretutto, è anche testimonianza della forza che la gente di Calabria possiede quando reagisce, studia, si informa, e nutre una cultura antimafia».