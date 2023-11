Nel fine settimana convegni Uncem a Zagarise e Platì, in sinergia con Unical

Un grande fine-settimana per l’Uncem, Unione dei Comuni ed Enti montani, ormai sempre più presente nei territori calabresi con una serie di apprezzate iniziative. Appuntamenti di alto valore, anche scientifico per la natura dei temi trattati e la partnership con l’Università della Calabria, aperti anche e soprattutto alle popolazioni delle località che ospitano gli stessi eventi e di quelle limitrofe. È il caso della doppia manifestazione in programma dopodomani e sabato prossimo, alla presenza addirittura del presidente nazionale dell’Unione Marco Bussone.

Un fervore e un attivismo dovuti in particolare all’azione incessantemente compiuta nella regione dal massimo esponente di Uncem Calabria, Vincenzo Mazzei. Quasi quotidianamente al lavoro con i tanti sindaci che compongono la sua giunta esecutiva per favorire l’aggregazione tra le comunità dell’entroterra, alto-collinari e montane, all’insegna del motto: “Comuni Insieme”. Comunque sia, tornando ai due avvenimenti, va preliminarmente detto che saranno incentrati sullo specifico argomento: “I territori montani nello sviluppo sostenibile – green communities – comunità energetiche”. Il primo è previsto venerdì a Zagarise nel Museo Marz, con inizio alle 16.30. Di grande spessore il parterre di ospiti e relatori, a cominciare dal sindaco della cittadina presilana e membro della Giunta Uncem Domenico Gallelli. Insieme a lui i citati presidenti, regionale e nazionale, dell’Unione Mazzei e Bussone. Ma spazio anche all”ordinario di Sistemi elettrici dell’Unical Daniele Menniti e agli interventi dei consiglieri regionali Ernesto Alecci, Francesco De Nisi e Antonello Talerico.

Come premesso, però, si replicherà il giorno dopo, sempre alla presenza di Mazzei e Bussone, nella sala consiliare del Comune di Platì a partire dalle 10.30. A salutare i partecipanti sarà il sindaco del centro reggino Rosario Sergi. Poi, i contributi del citato prof Menniti; del presidente del consiglio regionale Filippo Mancuso e del consigliere Salvatore Cirillo; del vicesindaco di Reggio Carmelo Versace; del presidente del Parco dell’Aspromonte Leo Autelitano; del presidente del comitato sindaci della Locride Giorgio Imperitura; del primo cittadino di Africo Domenico Modaffari (giunta Uncem) e del presidente dell’associazione Orizzonte Giuseppe Serranò.