Il seminario dal titolo “Riforma del terzo settore. Prospettive e nuovi scenari” promosso dall’associazione “Calabria dietro le quinte – APS” e dall’assessorato al Welfare e alle Politiche sociali del Comune di Reggio Calabria, è inserito nella programmazione di animazione territoriale del progetto “New Theatre Training”. Un incontro tematico aperto a tutte le associazioni reggine per affrontare e conoscere le principali novità della riforma del Terzo settore, avviata nel 2020 ed entrata in vigore con l’attivazione nel 2022 del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che prevede una serie di adempimenti necessari per tutti gli organismi che rientrano nel mondo del no profit.

L’evento, moderato dal vice-presidente di “Calabria dietro le quinte” Giuseppe Scorza, si svolgerà il prossimo 28 settembre 2023 alle ore 16,30, presso Palazzo San Giorgio di Reggio Calabria in collaborazione con il “Centro Servizi per il volontariato dei due Mari” e la “Federazione Nazionale Teatro Amatori”. All’incontro prenderanno parte gli esperti Giuseppe Perricone – direttore del CSV dei due Mari, Diego Navone – consigliere nazionale della FITA e l’assessore al Welfare e alle politiche sociali del Comune Demetrio Delfino che illustreranno la tematica sotto diversi aspetti amministrativi e fiscali rispondendo al Question Time delle associazioni che parteciperanno all’iniziativa.

I temi trattati saranno: modalità e adempimenti per l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, adeguamento degli statuti e trasformazione in ETS – ODV o APS, volontariato e aspetti normativi (registro dei volontari e assicurazioni), fiscalità e rendicontazione (nuovi modelli di bilancio), trasparenza e controlli degli Enti del terzo settore.

La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutte le associazioni della città di Reggio Calabria che vogliono informarsi sugli adempimenti amministrativi per mantenere o assumere lo status di Ente del Terzo Settore ed iscriversi al RUNTS. Per prenotare la partecipazione o inviare domande per il Question Time è necessario compilare un modulo di adesione presente sul sito www.calabriadietrolequinte.it da inviare per e-mail info@calabriadietrolequinte.it o consegnare il giorno dell’evento.

Il seminario rientra tra le iniziative di animazione territoriale che in questi mesi hanno coinvolto la cittadinanza e le associazioni attraverso spettacoli, interviste, questionari e incontri del progetto “New Theatre Training”. Progetto sostenuto dall’avviso “Reggio Resiliente” del Comune di Reggio Calabria – cofinanziato dall’Unione Europea – Fondo Sociale Europeo, Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020.