Presunto caso di malasanità a Locri, Klaus Davi chiede l’intervento del ministro Speranza

In merito al caso del 55enne della Locride morto in circostanze ancora da verificare nella sala d'attesa del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Locri (leggi qui), il massmediologo e giornalista Klaus Davi, consigliere comunale a San Luca (RC), ha fatto un esposto al ministro della sanità Roberto Speranza: "Non è accettabile che avvengano simili episodi e l'auspicio è che il ministero intervenga". Davi ribadisce inoltre la sua vicinanza alla famiglia della vittima che incontrerà al più presto.

Dettagli Creato Martedì, 19 Maggio 2020 11:55