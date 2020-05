Si sente male, rimandato a casa dopo poco muore: aperta inchiesta dalla Procura di Locri

di Mariateresa Ripolo - Presunto caso di malasanità a Locri. Un uomo di 55 anni di San Luca è morto martedì scorso presumibilmente per un infarto dopo essere stato dimesso. L'uomo che accusava diversi sintomi si è recato presso il pronto soccorso di Locri dove è stato sottoposto a visita medica, dopo le dimissioni però le sue condizioni si sarebbero aggravate. Capogiri e malesseri fisici che sarebbero, però, stati scambiati per una semplice intossicazione e per "dolori intercostali". I familiari, hanno sporto denuncia e la Procura di Locri ha immediatamente aperto un'inchiesta. In corso le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica della vicenda. Il 55enne si è recato una seconda volta presso il pronto soccorso dove, nuovamente in attesa del proprio turno, si è accasciato battendo anche violentemente la testa. Per lui non c'è stato più nulla da fare. Sul corpo è stata disposta l'autopsia per accertare le cause del decesso.

