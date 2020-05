Ospedale di Locri, il sindaco Calabrese: “Situazione vergognosa, sale piene e pazienti che non trovano posto”

Ancora una notte difficile al pronto soccorso dell'ospedale di Locri, dopo le polemiche delle scorse settimane sollevate dalle foto che immortalavano pazienti sospetti Covid e non solo, in attesa dell'esito del tampone sulle barelle da diverse ore. (Leggi qui)

Questa volta a denunciare sui social la situazione di difficoltà che sta vivendo il nosocomio della Locride è il sindaco Giovanni Calabrese: "Anche questa sera situazione a dir poco vergognosa. Tutte le sale occupate da pazienti in attesa da giorni di essere destinati nei reparti. Quattro ambulanze del 118 stazionano davanti al Pronto Soccorso con pazienti che non trovano posto all'interno dell'ospedale.

Il Direttore aziendale - spiega Calabrese - in contatto telefonico da Reggio Calabria, cerca di trovare possibili soluzioni. Il Responsabile del Pronto Soccorso, presente in reparto, cerca di risolvere la situazione di emergenza.

Tutto ciò accade all'Ospedale di Locri, ma per noi, che da anni continuiamo a denunciare queste vergogne, quanto continua ad accadere non è purtroppo una novità.

Onore al personale ospedaliero che opera in condizioni drammatiche e vergognose.

Alla Direzione sanitaria ospedaliera, assente come sempre, tutto ciò non interessa.

Invece noi, come sempre, siamo presenti. Prima o poi - conclude il sindaco di Locri - questa vergogna dovrà finire".