di Paolo Ficara – Il 14° turno del girone I della Serie D consolida il primato della Vibonese. Impensabile due mesi fa. La Reggina ripete ciò che era successo dopo il 2-0 di fine settembre sull’Igea Virtus: allora erano seguiti lo stop esterno contro il Trapani, ed il pareggio interno proprio contro la Vibonese. Lo 0-0 tra i fischi del “Granillo” contro il Siracusa, obbliga la società a prendere una decisione forse rimandata un mese e mezzo fa.

LE SCELTE – Marchionni non ha molti margini di manovra, viste le pesanti assenze: Lancini ha praticamente finito la stagione, Franchini sconta il primo dei due turni di squalifica, mentre in attacco si rischia l’ecatombe. Oltre a quella di Jallow, persiste l’assenza di Reis mentre Alma va in panchina acciaccato. Lagonigro torna tra i pali, Baldan guida il reparto arretrato nel 3-52. Medesimo assetto per Cacciola (sostituito in panchina da Spina), che manda in panchina Milazzo.

BENE SOLO LAGONIGRO – Nel primo quarto d’ora è Lagonigro a tenere in piedi una Reggina intontita. Ben quattro le palle gol nitide, su due di queste si esalta il classe 2006 abile soprattutto in uscita su Zaka. Ci prova Rotulo a suonare la sveglia, prima con una percussione a sinistra e poi con una conclusione da posizione centrale. Amaranto lenti, larghi e con poche idee.

MAGRASSI IMPRECISO – Bruno rileva all’intervallo un Girasole troppo lento nel liberarsi del pallone. Acquadro ci prova due volte dalla distanza, prima su azione e poi su punizione. Alma entra al posto di Guida, iniziano a fioccare i calci d’angolo: Magrassi fallisce il bersaglio per due volte. Porcino rileva Rotulo, poi il Siracusa inizia a coprirsi: il centrocampista Lulli sostituisce l’attaccante Zaka.

PARTITA A SCACCHI – La mossa degli aretusei è intelligente, poiché Marchionni non ha più cartucce offensive in panchina. Cacciola e Spina mirano ad assumere il controllo del centrocampo, e la difesa dei padroni di casa rischia su corner. Il tecnico amaranto partorisce però un’idea: fuori Baggi, dentro Rossetti, il modulo diventa 4-3-3 con Porcino ed Alma ai lati di Magrassi. Lagonigro si fida troppo dei propri piedi e per poco non fa harakiri, rimediando sul pallonetto di Aurino.

VIBONESE A +3 – Il quarto d’ora finale, recupero compreso, non basta per produrre effetti col tridente improvvisato. Tardiva la mossa di un Marchionni che è rimasto sulla difensiva per troppo tempo, Colomba a confronto è Zeman. Finisce 0-0, e se c’è una squadra che ha fatto qualcosa di concreto per sbloccare il match è il Siracusa. La Vibonese batte il Licata e va a +3 su una Reggina ormai involuta e spaesata. Non cambiare allenatore sarebbe grave.