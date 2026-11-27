Alla vigilia della sfida da giocarsi in casa dell’euro, nuovamente in terra capitolina, la Cadi Antincendi Futura scalpita per fare bene.

Ne abbiamo parlato con l’estroso calcettista Pedro Mendes.

Che partita è stata in casa della Fabbrica di Roma?

“La partita contro il Fabbrica è stata un po particolare, nel primo tempo siamo partiti molto bene e abbiamo tenuto molto bene, da inizio secondo tempo ci hanno messo in difficoltà e sono riusciti a ribaltare la partita.Siamo pronti a riscattarci.”

Sei una colonna portante del progetto Under19. E’ arrivato un nuovo successo in casa della Gallinese, che gruppo stai vivendo?

“Contro la gallinese abbiamo fatto una gran partita, siamo una squadra molto forte, alla prossima partita giochiamo contro la Pirossigeno Cosenza anche loro imbattuti e primi in campionato come noi, quindi sarà un grande scontro diretto e non vediamo l’ora”.

Come ti stai trovando alla Cadi AntincendiFutura, con il nuovo Mister Sylvio Rocha al tuo secondo anno in giallo-blu?

“Mi sto trovando molto bene, purtroppo non é stato l’inizio che tutti volevano ma ci stiamo rimettendo in carreggiata, abbiamo fatto tre risultati positivi nelle ultime 4 gare e stiamo facendo bene.

Col Mister mi sto trovando bene, è davvero molto bravo”

Parlaci del prossimo avversario, Eur.

“Prossimo avversario da non sottovalutare anche perché loro sono in ricerca di risultato, gara molto difficile, soprattutto perchè è in trasferta però dobbiamo cercare di fare più punti possibile”