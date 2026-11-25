La Calabria è ufficialmente Regione europea dello Sport 2028. È stato infatti adottato il decreto di designazione, sottoscritto dal Presidente di ACES Europe, Gian Francesco Lupattelli, e dall’europarlamentare Giusi Princi, Presidente onoraria di ACES Europe, associazione no profit con sede a Bruxelles che da oltre venticinque anni conferisce i riconoscimenti di Capitale, Città e Regione europea dello Sport, promuovendo lo sport quale leva strategica di benessere, inclusione e coesione sociale.

Si conclude, dunque, un importante iter che ha visto l’Onorevole Giusi Princi impegnata in prima persona, nella sua duplice veste di Presidente onoraria di ACES Europe e componente della Commissione Cultura, Istruzione e Sport del Parlamento europeo.

“Ringrazio il Presidente di ACES Europe, Gian Francesco Lupattelli – afferma l’On. Princi -, per aver accolto e condiviso sin da subito la mia proposta, sostenendo il percorso di riconoscimento della Calabria quale Regione europea dello Sport. Il mio ringraziamento va anche al collega europarlamentare e Presidente onorario di ACES Andrey Kovatchev e alla Commissione di Valutazione di ACES Europe, che ha svolto un lavoro esemplare visitando la Calabria e sottoponendo le candidature a un’attenta valutazione. È motivo di orgoglio che la candidatura della Calabria abbia prevalso su quelle di altre regioni europee interessate a concorrere per il medesimo riconoscimento”.

“Continuerò a seguire e accompagnare personalmente il percorso della Calabria quale Regione europea dello Sport – aggiunge l’On. Princi -, che dovrà ora concretizzarsi in iniziative capaci di dare risalto alle eccellenze del movimento sportivo calabrese, proiettarle in una dimensione europea e lasciare un’eredità duratura in termini di partecipazione, opportunità e crescita, soprattutto per le nuove generazioni. Sono certa che il Presidente della Regione Roberto Occhiuto e l’Assessore al ramo Eulalia Micheli sapranno tradurre questa opportunità in una straordinaria occasione di visibilità per la Calabria e in un concreto motore di sviluppo economico e sociale per il territorio”.

La designazione della Calabria è stata comunicata al Presidente della Regione Roberto Occhiuto con una lettera firmata dal Presidente Lupattelli e dall’Onorevole Princi.

“A nome di ACES, siamo lieti di confermare la designazione ufficiale della Calabria quale Regione Europea dello Sport 2028. Congratulazioni per questo riconoscimento, che riflette l’impegno della Calabria nel rendere lo sport accessibile a tutti”, si legge nella missiva.

“Siamo lieti di accogliere la Calabria nella rete ACES – aggiunge poi la lettera – e attendiamo una partecipazione attiva della vostra Regione e la condivisione della vostra esperienza con le altre regioni e città. Una vostra delegazione sarà invitata al Gala di premiazione ACES 2027, che si terrà presso il Parlamento europeo a Bruxelles, per ricevere il riconoscimento”.