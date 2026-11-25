di Paolo Ficara – Una analisi rivolta alla società, oltre che alla tifoseria. Il direttore Gabriele Martino è intervenuto ai microfoni di Radio Touring 104, nel corso di Mezzogiorno Amaranto, per aiutare a comprendere i motivi che hanno portato alla sconfitta di Palermo. Ribadendo la convinzione che la Reggina riuscirà ad arrivare in Serie C.

“Anche l’allenatore ha riconosciuto gli errori, gliene va dato atto – ha subito risposto Martino in merito a mister Marchionni – In estate, la proprietà ha scelto due professionisti ai quali ha affidato il compito di dirigere la Reggina. O, se preferite, la seconda squadra di Lotito. Con l’obiettivo di vincere il campionato. Rimango e rimarrò tra i convinti del fatto che la squadra riuscirà a vincere il campionato. Di questi campionati, Lotito conosce poco. Ma i professionisti cui si è affidato, conoscono poco o nulla del girone. Quando si devono operare così tante scelte, è difficile che tu riesca ad azzeccare tutto”.

“Sono stati commessi errori in tutti i reparti. Non me ne vogliano i ragazzi arrivati in porta, ma Lagonigro rimane sempre il migliore – afferma il direttore Gabriele Martino a Mezzogiorno Amaranto – La difesa era un reparto forte. Domenico Girasole ha preferito andare via. Però è stato sostituito con un giocatore di altrettanta esperienza. Porcino in tribuna? Sono particolarmente legato, conosco le sue qualità morali e calcistiche. Oltre all’attaccamento alla maglia amaranto. Non riesco a comprendere questa idiosincrasia. Sono convinto che Porcino poteva e può dare una grossa mano. Se bastano l’importanza della piazza e l’importanza della proprietà per vincere il campionato, allora il campionato è già vinto. Ma non bastano. Non diciamo un’eresia se affermiamo che il cammino non è stato esaltante, e non ce l’ho con i calciatori. Siamo secondi e già eliminati dalla Coppa Italia. I dieci punti lasciati per strada sono troppi. Il rendimento esterno è al di sotto delle qualità dei giocatori, non si è saputo trovare una soluzione. Inaccettabile l’espulsione del signor Franchini a fine gara, è sinonimo di qualcosa che non va“.

Al direttore Martino viene chiesto in quali circostanze bisogna esonerare un allenatore: “Credo che questo sia il momento della società, che deve saper trovare la soluzione. Il problema è di natura atletica, ma anche tattica. Se Magrassi fa pochi gol… quante volte viene messo in condizione di concludere a rete? Non dimentichiamoci della premessa: secondo me, la Reggina arriverà prima. Ma è bene che si intervenga subito, con fermezza e lucidità. Ho sempre pensato che sollevare dall’incarico un allenatore, non possa dipendere dal risultato di una domenica. Va valutato il lavoro in maniera ampia. La proprietà è talmente esperta, altrettanto dicasi il direttore sportivo, perché noi possiamo dire quel che è giusto da fare. Domenica la Reggina sciorinerà una bella prestazione ed una bella vittoria. Ma non può e non deve essere il risultato di una domenica a far prendere decisioni importanti. Vanno valutati tutti gli aspetti che da un po’ di tempo attanagliano la squadra”.