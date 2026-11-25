Il rischio di bruciare i portieri. Chi meglio di Emanuele Belardi, poteva dire la propria sull’argomento. Nonché sul momento attraversato dalla Reggina del suo ex compagno – alla Juventus – Marco Marchionni. Questa una sintesi del suo intervento odierno a Radio Touring 104, nel corso di Mezzogiorno Amaranto:

“Bisogna essere calmi e tranquilli. Il campionato è lungo. Bisogna vincerlo attraverso momenti belli e meno belli. Bisogna voltare pagina già da domenica – sottolinea Belardi a Mezzogiorno Amaranto – Magari, leggendo che sarebbero andati via il direttore e l’allenatore, avranno preso sotto gamba la partita di Palermo”.

“I portieri? Ormai il ruolo è cambiato. Se un allenatore vede che ce ne sono due sullo stesso livello, perché non cambiare? Poi c’è un discorso di under – evidenzia Emanuele Belardi – Girasole è un 2006 e fa sempre bene. A questo punto, bisogna valutare il 2007. Ed al limite, correggere l’anomali dell’under in porta. A questo punto, puoi anche prendere un portiere esperto. Contro il Siracusa credo che ritorni Lagonigro”.

Poi le riflessioni si spostano sulle scelte del mister in attacco: “Conosco bene Marchionni, è un ragazzo abbastanza intelligente e vuole raggiungere un obiettivo importante. Sempre facendo il bene della squadra. Le caratteristiche dell’attaccante da prendere? Serve un uomo d’area, un goleador. Magrassi attacca la profondità, ma non è uno striker. Ma è la squadra che li deve mettere in condizione di fare gol”.

“Se si è costretti a vincere contro il Siracusa? La Reggina è costretta a vincere sempre. A marzo, dovrà avere almeno cinque punti di vantaggio. A capo della società c’è uno molto bravo, ciò mi lascia tranquillo – conclude Belardi a Touring – Dobbiamo sperare che Lotito metta le tende. Leggo qualcuno che lo punzecchia, lo attacca, parla di politica e fa paragoni. Parliamo di un imprenditore che ha migliaia di dipendenti. Ha preso la Lazio fallita con 350 milioni di debiti. L’ha risanata e ha fatto qualche esperienza in Champions, vincendo trofei. Veramente vogliamo paragonare Lotito a un bidello? Siamo seri. Teniamocelo stretto, sosteniamolo. Non può essere simpatico a tutti, ma non bisogna sposarselo. Oggi la Reggina ha una proprietà di assoluto valore”.

p.f.