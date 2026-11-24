Ancora tanta euforia tra gli atleti e lo staff coinvolto nel Workshop di Verticalismo organizzato da ASC Calabria trainata dalla Responsabile ASC Calabria Ginnastica Artistica, Claudia Mansueto e condotto direttamente dal campione olimpico Igor Cassina

Ed infatti, lo scorso 15 novembre, la pista di pattinaggio dell’impianto sportivo Parco Caserta ha fatto da palcoscenico al Workshop condotto da uno dei più grandi ginnasti italiani, plurititolato atleta con un percorso sportivo completo della medaglia olimpica.

Un’occasione di formazione sportiva importante per le ginnaste calabresi e non solo, che hanno vissuto un pomeriggio di sport e benessere, ma soprattutto un indimenticabile confronto tecnico ed esperienziale con uno degli intramontabili protagonisti della ginnastica artistica italiana.

Igor Cassina è stato per l’occasione un cortese e determinato preparatore delle ginnaste ASC, trasferendo con entusiasmo le proprie conoscenze, lasciando un indelebile ricordo alle atlete che hanno avuto l’opportunità difficilmente replicabile di vivere un’esperienza non solo sportiva, ma di poter essere ispirate dalla storia e dai valori di un grande campione.

Un programma ricco quello di domenica pomeriggio, sviluppatosi in due sessioni, uno dedicato ai piccoli atleti ed il secondo agli adulti e svoltosi dinanzi ai rappresentanti della Amministrazione Comunale, Fabio Colella e Giuseppe Eraclini, fortemente coinvolti dinanzi la passione e grazia dei partecipanti.

Non sono mancati momenti di allegria e dedicati alle fotografie ed agli autografi con il campione Igor Cassina.

In occasione dell’evento ha presenziato direttamente il Presidente ASC Calabria, Antonio Eraclini, sempre vicino alle proprie associazioni e, soprattutto, ai piccoli talenti. “Ritengo che la ginnastica artistica sia una delle discipline sportive che rappresentano la filosofia dello sport. L’uso del corpo come mezzo di comunicazione, espressione e, contestualmente, disciplina sportiva ha un valore altamente educativo. Avere oggi la presenza umana e tecnica di un campione come Igor Cassina ci rende enormemente orgogliosi, non solo per il confronto esperienziale, ma per l’alto livello tecnico sportivo che fa salire di livello delle nostre ginnaste e, tramite, loro il livello dello sport calabrese. Oggi abbiamo assistito ad uno spettacolo all’interno dello spettacolo del Parco Caserta dove siamo stati graditi ospiti del Responsabile Marco Polimeni, sempre disponibile in occasione delle nostre manifestazioni. Un doveroso e sentito ringraziamento alla Responsabile ASC Calabria Claudia Mansueto, senza la quale questa indimenticabile giornata di sport non si sarebbe realizzata.”