di Paolo Ficara – Harakiri. In trasferta, senza il proprio pubblico e contro avversari che presentano elementi di esperienza, la Reggina continua a trovare difficoltà. Come accaduto ad inizio ottobre a Capaci contro il Trapani, gli amaranto perdono. Non solo la partita, vinta dall’Athletic Palermo grazie ad un gol di Bova al “Borsellino”. Ma anche la testa della classifica.

LE SCELTE – Marchionni si affida a Piras tra i pali e ripristina Lancini in difesa, dove il sacrificato è Baldan. Rossetti preferito a Rotulo come mezzala sinistra nel 5-3-2. Ancora panchina per Alma, che sarà di fatto l’unico attaccante di ricambio. Porcino va in tribuna. Ferazzoli si affida alla verve offensiva di Micoli, lasciando inizialmente fuori il fluidificante Mazzotta.

ZERO SPUNTI – Lancini getta la spugna dopo un quarto d’ora: contrasto con Faye e ginocchio k.o. Dentro Baldan. Cambio obbligato anche per i padroni di casa, che danno spazio a Mazzotta. Zero spunti, manovra assente, riferimenti offensivi sistematicamente anticipati: nel primo tempo, gli amaranto ci provano solo dalla distanza con Acquadro e Magrassi.

CAMBI SENZA CORAGGIO – A sfavore di vento nella ripresa, la situazione non migliora per la Reggina. Marchionni non comprende che serve offrire qualche variante. Franchini rileva Abonckelet. Successivamente, Alma e Rotulo sostituiscono Guida e Rossetti. Tutti cambi scolastici. I calabresi giocano come se dovessero salvarsi, sembrano accontentarsi del punticino. E l’Athletic inizia a prendere coraggio.

VANTAGGIO ATHLETIC – Un pallone perso da Acquadro consente a Micoli di mandare Bova verso la porta: Girasole lo marca a vista, Piras non copre affatto il primo palo ed il centrocampista originario di Reggio castiga gli amaranto al 79′. Entra Laaribi al posto di Baggi, si passa al 4-3-1-2 ma la musica non cambia. E nel finale viene espulso Franchini.

VIBONESE PRIMA – Totale blackout per la Reggina, che ha sbagliato atteggiamento fin dal primo minuto. L’Athletic Palermo ha dei valori, non è il Castrumfavara o l’Enna, bisognava tirare fuori il meglio. La Vibonese batte il Sambiase a domicilio ed è prima con 30 punti, uno in più degli amaranto. Oggi c’era la possibilità di mettere un margine sulle inseguitrici, ci si ritrova indietro in un campionato nel quale non si intravedevano grossi patemi. Domenica al “Granillo” sarà necessario battere il Siracusa, altra formazione con qualche individualità interessante.