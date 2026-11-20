“L’anno scorso l’Athletic ci ha provato assieme al Savoia, avrebbe anche potuto spuntarla. Quest’anno sta avendo delle difficoltà. Ci auguriamo possa mantenere la categoria, è uno sfogo per i ragazzi della città”. Inizia così l’intervento di Giacomo Tedesco, ex giocatore ed allenatore della Reggina, a Radio Touring per presentare la sfida che attende gli amaranto domenica in casa dell’Athletic Palermo.

“Seguo sempre la Reggina – ammette Tedesco a Mezzogiorno Amaranto – Quest’anno ha i favori del pronostico. I risultati danno ragione. Ma abbiamo visto a Favara come ci siano campi difficili. Ogni partita è una battaglia. Lotito ha dimostrato alla Salernitana di cosa è capace. Ha iniziato col piede giusto, spero possa portare la Reggina prima in C e poi in B”.

Giacomo Tedesco è rimasto sorpreso dall’estromissione di alcuni suoi ex compagni: “Adejo, Barillà e Ragusa avevano lasciato il professionismo per risollevare la Reggina. La società ha puntato su giocatori diversi. Questioni di spogliatoio? No, più che altro questione di programmazione”.

“I leader di questa Reggina? Segnano un po’ tutti, sta venendo fuori il gruppo – sottolinea Tedesco a Radio Touring – La società ha messo in squadra gente che l’anno prossimo può già giocare in Lega Pro. Il 3-5-2 non è il modulo del futuro, se gli avversari si mettono con il tridente ti creano difficoltà. Ogni allenatore ha le sue idee. Per quanto mi riguarda, tutta la vita col 4-3-3”.

Poi qualche ricordo del passato: “Lo spareggio di Messina? Partendo dall’inizio, con quella squadra avremmo lottato per vincere la C. Gente come Di Lorenzo, Salandria, poi arrivarono anche Aronica e Benedetti. Andava salvata la società, il presidente Foti fece una guerra per riavere i punti. Cosa dissi a Bertani a Novara? Si parlava dei palloni. Se vi ricordate, sull’1-0 per loro non c’erano più. Dopo il nostro 1-2, gli dissi che ora ne sarebbero usciti mille. Si avvicinò e mi diede una testata. Peccato che poi Colombo si fece buttare fuori…”

p.f.