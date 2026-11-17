​Il 14 novembre, la cornice di Soverato ha ospitato un’edizione indimenticabile del Gran Galà dello Sport 2026, trasformandosi nel palcoscenico ideale per celebrare l’eccellenza sportiva regionale. Protagonista assoluta della serata è stata la Smile Cosenza Pallanuoto, premiata con un prestigioso Premio Speciale per la straordinaria conquista della LEN Conference Cup. ​Un riconoscimento di altissimo profilo, conferito dal CONI Calabria, che celebra non soltanto la storica vittoria di un trofeo continentale — capace di portare Cosenza e l’intera regione sul tetto d’Europa — ma l’intero percorso umano e sportivo del club. ​Dietro questo trionfo c’è la sintesi perfetta di determinazione, sacrifici quotidiani e incrollabile passione. Il premio rende merito alla tenacia di un gruppo capace di trasformare un sogno ambizioso in una pagina indelebile della pallanuoto calabrese. Un successo corale, condiviso con le atlete, lo staff tecnico, i dirigenti, gli sponsor e tutti i sostenitori che non hanno mai smesso di credere nel progetto, neppure di fronte alle sfide più complesse. ​La società, attraverso le parole di Francesco Manna, ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento al CONI Calabria e agli organizzatori dell’evento per aver scelto di valorizzare un’impresa destinata a rimanere nella storia dello sport calabrese. Con lo sguardo rivolto al futuro, la Smile Cosenza Pallanuoto ribadisce la propria identità e la propria forza: le difficoltà possono rimodellare il percorso, ma nulla potrà mai cancellare la grandezza di ciò che è stato conquistato e la determinazione di ciò che verrà.