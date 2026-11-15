Reggina, Lotito: “Raggiungere risultati senza esaltarsi. Siamo primi da soli, anche se…”

Al termine di Reggina-Sambiase 3-2, il patron amaranto Claudio Lotito è intervenuto in conferenza stampa:

“Oggi ho visto una squadra combattiva e coesa. I risultati si raggiungono, non si annunciano. Sono convinto di aver allestito una squadra competitiva, oggi mi pare lo abbia dimostrato. Non solo sul piano tecnico. Sono ragazzi uniti e combattivi. Ieri ho parlato alla squadra, ho detto determinate cose. E oggi le hanno tirate fuori in campo. In termini di qualità tecnica e di grande orgoglio. Speriamo proseguano con questo atteggiamento”.

“Non bisogna esaltarsi, ma piano piano dobbiamo raggiungere i risultati auspicati. Abbiamo investito molto, sono arrivati dei calciatori dalla B, convinti da me. Oggi è tornata la fiducia dell’ambiente, i cittadini di Reggio mi hanno accolto con tanto affetto. C’è necessità di costruire una società solida. Ho preso la Lazio nel 2004 con centinaia di milioni di debiti. Oggi è una società che ha vinto sei trofei. Le persone passano, la società rimane”.

“Non ho interessi di visibilità, qualcuno ha strumentalizzato la mia venuta qui per ragioni politiche. Il sindaco é un mio amico e mi ha sollecitato qui, mi ha chiesto di dare una mano sul settore sportivo. Io mi sono messo a lavorare e ho mantenuto quanto promesso. La gente si aspetta risposte, io mi aspetto risposte da allenatore e squadra. Se c’è tutta questa sinergia allora si possono raggiungere i risultati. Mi sono messo in discussione per ricandidarmi, ho fatto il consigliere federale per 15 anni e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Ho fatto il contratto con DAZN e ho regolato i rapporti con la gente. Non ci sono più le condizioni economiche per mandare avanti il sistema. Dobbiamo adeguare le norme alle esigenze reali”.

“Dobbiamo puntare sull’organico che abbiamo. So le esigenze dell’allenatore. Ma la gente va rispettata. Non prendo e butto nel cestino nessuno. L’importante è stare compatti. La squadra è super abbondante, lo dicono tutti. Sperando che non succedano i cataclismi, c’è un direttore di grande spessore tecnico e morale. Sappiamo quali sono i problemi, ma siamo convinti di aver allestito un organico di tutto rispetto. Siamo primi da soli, forse qualche piccola défaillance poteva essere evitata. Problemi di andare a trovare altri calciatori, non ce ne sono. Ma non ci mettiamo a collezionare figurine Panini. La squadra è ben allestita non solo sul piano tecnico, ma anche morale. Magrassi ha accettato la sfida della Serie D”.