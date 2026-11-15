Reggina, l’importante era vincere: 3-2 al Sambiase, Acquadro annulla la doppia rimonta

di Paolo Ficara – Quando è l’anno tuo, lo capisci anche dallo sviluppo di certe partite. Davanti a 7.000 spettatori, la Reggina riesce ad aggiudicarsi l’intera posta in palio contro un Sambiase da applausi. Le due squadre erano arrivate appaiate in cima alla classifica, al 12° turno del girone I. Amaranto avanti con Abonckelet, raggiunti da Haberkon, ma comunque avanti all’intervallo grazie a Guida. Dopo il momentaneo 2-2 ad inizio ripresa, Acquadro tira la sventola che piega le mani di Giuliani per il 3-2 finale.

LE SCELTE – Marchionni manda Lancini in tribuna, Franchini e Rossetti in panchina così come Alma. Confermati 10/11 della formazione che ha battuto l’Enna, l’unica novità è Abonckelet nel 3-5-2. Tony Lio propone un 4-5-1 con Haberkon forse troppo solo in avanti, ma con tante varianti di gioco.

BOMBER MADY – Gara senza sussulti nel primo quarto d’ora, prima che Sueva sfondi a destra: cross per Haberkon che riesce a colpire indisturbato tra Girasole e Baldan, incornata di poco a lato e grosso brivido. Gli ospiti si muovono meglio. I terzini Garcia e e Brejnak non sfruttano la possibilità di avanzare liberamente. Proprio Brejnak non riesce ad arginare un indemoniato Baggi al 33′: palla in mezzo per Abonckelet, 1-0. Sesto gol in campionato per il francese.

BAGGI DECISIVO – Giuliani si oppone ad un destro di Guida al 35′, tenendo in piedi i suoi che raddrizzano il match al 38′. Corner scaturito da una respinta corta di Lagonigro, stacca Haberkon in mezzo all’area per l’1-1. Al 43′ altra percussione di Baggi, che si accentra: pallone basso, tocco di Abonckelet, in posizione regolare c’è Guida che trafigge Giuliani da pochi passi. Gol fondamentale, che consente alla Reggina di andare al riposo in vantaggio.

ACQUADRO CROCE E DELIZIA – Tony Lio capisce che Baggi sta facendo quello che vuole. Fuori Brejnak e dentro Bruno, il quale si dimostrerà il migliore della propria retroguardia nella ripresa. Al 52′ altra doccia gelata, sempre in seguito ad un’uscita incerta di Lagonigro che costringe Girasole a concedere un corner: sponda sul secondo palo, l’ultimo sfortunato tocco sembra di Acquadro ad anticipare Colombatti. Infatti il centrocampista amaranto si rammarica parecchio, ma si rifarà al 58′: punizione da posizione impossibile, sberla terrificante ed arcuata che sorprende Giuliani per il 3-2 definitivo.

BRAVO SAMBIASE – La gara ha altri sussulti, con Sueva che si divora il nuovo pareggio al 65′ mandando alto. Mentre Giuliani sventa un sinistro di Franchini, portato sul piede debole dall’ottimo Bruno. Si finisce con la Reggina in inferiorità numerica per i dieci minuti finali, compresi i sei di recupero, causa infortunio muscolare occorso al subentrato Jallow a cambi ultimati. Tra gli avversari visti al “Granillo”, il Sambiase ha destato un’impressione migliore rispetto alla Vibonese. Per diversi tratti, almeno sul piano tattico, è sembrato essere ampiamente all’altezza anche di una Reggina che continua a fare acqua sulle palle inattive a sfavore. Ma che da stasera è prima in solitaria, a +2 sulla Vibonese.