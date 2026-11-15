Le emozioni di Massimo Mauro al Gran Galà del CONI: “Con Palanca il più felice del mondo. Mi manca Vialli”

di Paolo Ficara – La Calabria abbraccia lo sport. Tino Scopelliti, Presidente del Coni regionale, ha voluto regalare una serata di sorrisi e premi agli atleti calabresi distintisi a livello nazionale. Il Teatro Comunale di Soverato ha rappresentato la cornice del Gran Galà Dello Sport. Manifestazione che probabilmente serve da volano alla Calabria, per la propria candidatura a Regione Europea dello Sport per il 2028.

Il culmine dell’evento organizzato minuziosamente e con classe dal Coni Calabria, è giunto con la speciale premiazione a Massimo Mauro: “Era il 1979. Giocavo a pallacanestro sul campo di Soverato. Ovviamente non c’erano i telefonini. Mi hanno detto di chiamare in sede, mi voleva il Catanzaro. Pensavo fosse uno scherzo. L’indomani ero con Palanca, Ranieri, Orazi, Chimenti. In ritiro con il Catanzaro, ad Asiago. Soverato è una tappa fondamentale della mia vita sportiva”.

Dopo aver svelato tale aneddoto, l’ex ala destra della Juventus ha risposto in maniera sorprendente circa la richiesta di un aggettivo per Maradona, Platini e Zico: “Avevo 17 anni. Il Catanzaro era in Serie A e io andavo a vedere le partite. Come tutti i catanzaresi, il mio idolo era Palanca. Ho giocato in Serie A, abbiamo vinto sui campi più importanti, siamo arrivati settimi o ottavi. Entrare in campo con il mio idolo, per un ragazzino dilettante, è stata una delle cose più belle della mia vita sportiva. La prima volta che ho passato la palla a Palanca, ero il ragazzo più felice del mondo. Poi ho vinto scudetti, ma quel momento non lo dimenticherò mai”.

Le emozioni del fuoriclasse Massimo Mauro diventano palpabili, con parole che risuonano forti in teatro, quando aggiunge un ultimo pensiero sul palco: “La fondazione Vialli-Mauro è la cosa migliore che abbiamo fatto nella nostra vita. Siamo arrivati a 7 milioni di donazioni per la ricerca sulla Sla e sul cancro. Mi fa arrabbiare il fatto che lui non ci sia più, era meraviglioso fare le cose insieme a lui. Sono costretto a continuare, finanziare la ricerca è la partita migliore”.