Sport, Passione e Integrazione: l’U.S. Girifalco conquista l’Europa alla scoperta del modello Alcobendas

Dal 2 all’8 novembre 2026, l’U.S. Girifalco è stata protagonista di un’esperienza straordinaria e trasformativa nell’ambito del programma europeo Erasmus+, un’iniziativa che promuove con forza l’inclusione, la formazione e la crescita sociale attraverso lo sport. Per un’intera settimana, una delegazione della società — composta da un dirigente, sei collaboratori dello staff tecnico tra allenatori, preparatori atletici e calciatori, e un’interprete — è stata ospite a Madrid presso la prestigiosa Academia de Fútbol de Alcobendas, una realtà d’eccellenza con un’esperienza trentennale nella formazione giovanile e vincitrice nel 2025 del prestigioso programma municipale “Ningún niño de Alcobendas sin deporte”.

Fin dal momento dell’accoglienza ufficiale presso gli impianti sportivi della società spagnola, la squadra calabrese si è immersa in un percorso di confronto ad alto livello che ha saputo coniugare momenti istituzionali, sessioni di job shadowing e intensa condivisione sul campo. Già nei primi giorni, l’analisi ravvicinata degli allenamenti della Prima Squadra e delle categorie dell’attività di base, dedicate ai bambini dai quattro agli otto anni, ha permesso ai tecnici di toccare con mano l’efficacia del gioco come strumento naturale per abbattere barriere linguistiche, culturali e psicologiche fin dalla prima infanzia, puntando su un approccio profondamente ludico, inclusivo ed empatico.

Il cuore metodologico del percorso ha trovato ampio spazio nei workshop focalizzati sul game-based learning e sull’uso di strumenti tecnologici innovativi nello sport di base, come la video-analisi educativa impiegata per rafforzare l’autostima dei giovani atleti. Un momento di altissimo valore formativo è stato vissuto durante l’affiancamento sul campo con le categorie Esordienti e Giovanissimi, dove la delegazione ha potuto affinare le tecniche di gestione di gruppi multiculturali ed eterogenei attraverso codici comunicativi visivi. Questo spirito di totale integrazione ha toccato il suo apice quando i tre giovani collaboratori-giocatori dell’U.S. Girifalco hanno preso parte attiva a una seduta di allenamento insieme ai calciatori della Prima Squadra dell’Academia, vivendo dall’interno i ritmi e l’intensità del lavoro professionistico.

L’esperienza in terra spagnola ha offerto inoltre l’opportunità di riflettere sulle priorità orizzontali europee nello sport, spaziando dalla sostenibilità ambientale — con l’osservazione delle buone pratiche di riduzione della plastica negli impianti — fino alla partecipazione democratica e alla gestione costruttiva dei conflitti. A impreziosire il programma si è aggiunta una tappa di profonda ispirazione presso lo Stadio Santiago Bernabéu e la Fundación Real Madrid, dove l’analisi delle Escuelas Sociodeportivas ha ricordato a tutti i partecipanti come lo sport di vertice debba mettere la responsabilità sociale al servizio dei più deboli, trasformandosi in uno strumento concreto di riscatto per minori a rischio di esclusione, migranti e persone con disabilità.

Osservare la trasposizione pratica di questi principi durante le gare ufficiali di campionato del fine settimana ha confermato l’importanza di una guida tecnica fondata sul rinforzo positivo, sul dialogo e sulla promozione dell’autonomia decisionale, lontana da pressioni eccessive e immersa in un clima di autentico fair play e coinvolgimento delle famiglie. Il rientro in Calabria non rappresenta la conclusione di questo cammino, ma l’inizio di una nuova e stimolante responsabilità: l’eredità di questa mobilità si tradurrà concretamente nel trasferimento metodologico all’interno della scuola calcio, nell’adattamento sul territorio di iniziative ispirate al modello inclusivo di Alcobendas e nel consolidamento di una rete internazionale di cooperazione. Ancora una volta, l’U.S. Girifalco dimostra di concepire lo sport non come mera competizione, ma come un insostituibile motore di coesione sociale, un inno alla diversità e uno strumento vivo per costruire una comunità più aperta, solidale e pronta ad abbracciare le sfide del futuro.