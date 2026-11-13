Serie A3 femminile, scontro al vertice tra imbattute: la Tonno Callipo fa visita alla capolista Padova

Il match-clou della quinta giornata del campionato di Serie A3 femminile è sicuramente Aduna Padova-Tonno Callipo, con le due squadre separate da un solo punto, a favore delle venete, attualmente in testa alla classifica. Sarà dunque uno scontro d’alta quota tra le uniche due formazioni ancora imbattute del Girone B, con Padova che finora ha vinto soltanto una gara al tie-break, rispetto alle due conquistate dalla Tonno Callipo.

Squadra di qualità quella padovana, reduce dalla doppietta promozione-Coppa Italia in Serie B1. Proprio in questa seconda competizione, nella scorsa stagione, le venete si imposero al tie-break in semifinale contro la Tonno Callipo, per poi superare Ravenna in finale. Quest’anno, in campionato, sono reduci dall’exploit di domenica scorsa a Verona, dove il riconfermato coach Rondinelli ha schierato praticamente l’intero sestetto della passata stagione: Giay al palleggio e Wabersich opposta, Pasa e Vecerina in banda, Fenzio e Marinucci al centro, con il capitano Masiero libero.

Ovviamente la Tonno Callipo penserà soprattutto a se stessa e l’obiettivo sarà quello di dare continuità al poker di vittorie conquistate finora. Con la centrale Chiara Riparbelli, che ha totalizzato 29 punti nelle prime quattro giornate, analizziamo l’attuale momento della squadra, con i riflettori naturalmente puntati sulla trasferta in terra veneta. Chiara è arrivata quest’estate dopo una lunga esperienza in Serie A2, con ben otto stagioni alle spalle tra Melendugno, Mondovì e Soverato.

Allora Chiara, siete reduci da un’altra battaglia, proprio come era accaduto contro Castellana. Cosa è successo dopo l’ottima partenza nei primi due set contro Oplonti?

“Quella di domenica è stata una partita un po’ strana, nel senso che siamo partite molto aggressive, soprattutto al servizio, e questo ci ha permesso di rallentare un po’ il loro gioco e di esprimere al meglio il nostro. Dal terzo set in poi è successo invece il contrario: loro sono salite molto in battuta e questo probabilmente ci ha messo un po’ in crisi. Sono comunque molto contenta perché, dopo l’andamento del quarto set, entrare al tie-break con l’atteggiamento che poi abbiamo avuto non era scontato. Siamo state molto brave ad aggredirle subito e questo ci ha aiutato a riacquisire un po’ di sicurezza che probabilmente negli altri due set avevamo perso.”

Ovviamente c’è ancora da migliorare. Su quali aspetti, soprattutto?

“Ritengo che dobbiamo cercare di rimanere attaccate alla partita, non sottovalutare l’avversario ed essere consapevoli di quello che siamo. Questo, secondo me, è un po’ l’aspetto su cui dobbiamo migliorare.”

Intanto si guarda al prossimo impegno, che sarà in casa della capolista Padova. Come immagini questo scontro d’alta quota?

“Penso che, alla fine, la chiave della partita di domenica prossima sarà proprio quella di cui parlavo prima, ovvero restare sempre dentro la partita, soprattutto se dovessimo trovarci in svantaggio. Padova è una squadra che gioca molto bene e quindi ci saranno sicuramente dei momenti in cui ci metterà in difficoltà. Noi dobbiamo semplicemente lavorare insieme, da squadra, senza innervosirci e aiutandoci l’una con l’altra.”

Queste prime quattro giornate confermano un livello alto del torneo, almeno tra le prime sei squadre, con Modena e Giorgione che al momento sembrano più staccate. Che opinione ti sei fatta in generale?

“Alla fine c’è da aspettarsi da ogni partita una vera e propria battaglia, perché nessuna squadra entra in campo senza lottare, ed è la stessa cosa che dobbiamo fare noi. Il campionato è corto e a volte la classifica non rispecchia effettivamente il valore delle squadre, quindi dobbiamo essere pronte ad affrontare tutte le partite come se fossero uno scontro diretto.”

Contro Oplonti hai fatto registrare finora la tua migliore prestazione, con ben 14 punti. In totale sono 29 in quattro gare: domenica abbiamo visto la migliore Riparbelli o puoi ancora crescere?

“Personalmente sono molto autocritica, quindi dirò sempre che posso migliorare. Stiamo continuando a lavorare per trovare una sintonia perfetta con tutte e sicuramente il fatto che la maggior parte della squadra dell’anno scorso sia rimasta ci aiuta molto. Sono fiduciosa che questo possa essere solo l’inizio!”