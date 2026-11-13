Mazzei a Mezzogiorno Amaranto: “In estate ho aspettato la Reggina. Il Sambiase? Arriverà tranquillo…”

Il migliore della categoria e del girone. Antonio Mazzei è l’ultimo direttore sportivo ad aver vinto il girone I, con il Savoia. In precedenza aveva portato il Sambiase a quegli ottimi livelli tuttora persistenti, dopo aver vinto il campionato di Eccellenza. All’antivigilia dello scontro tra Reggina e Sambiase, l’ormai ex ds della Viterbese è intervenuto ai microfoni di Radio Touring nel corso di Mezzogiorno Amaranto.

“Poco fa abbiamo raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale con il presidente Camilli – spiega Mazzei a Touring – Ci siamo lasciati in maniera serena. Il successo del Sambiase? Merito di tutto il gruppo, dall’anno in cui la Promosport diventò Sambiase. Il presidente Folino, la famiglia Trichilo ed il direttore Perri rappresentano la favola Sambiase. Frutto di lavoro e visione. Sempre con equilibrio e senza fare il passo più lungo della gamba”.

Mazzei torna sul campionato vinto col Savoia, in cui c’erano anche Guida e Reis oltre al portiere reggino De Lorenzo: “In oltre 18 anni di calcio, per me è stata l’annata più bella in assoluto. Si è creata un’alchimia tale da superare gli ostacoli. All’inizio non eravamo la squadra più forte. Lavoro importantissimo del mister Catalano e del suo staff. Ferraro ha detto che lo volevo prendere? Ottimo calciatore, confermo tutto. Ha gamba, strappo e forza. Caratteristiche importanti per un attaccante”.

“Sarà una partita pericolosa per la Reggina, troverà calciatori che rappresentano la sambiasinità. Lio saprà come impostare la gara, avrà studiato le situazioni in cui gli amaranto possono andare in difficoltà. La tranquillità con cui arriva il Sambiase, può essere un’arma a vantaggio – ammette Mazzei sul big match di domenica – Ma dal mio punto di vista, la Reggina parte ampiamente favorito”.

Dopo aver interrotto il rapporto col Savoia in seguito la promozione, Mazzei è stato in predicato di diventare il nuovo ds della Reggina: “Per me la Reggina sarebbe stata un punto di partenza e di arrivo, allo stesso momento. Avevo ricevuto sei o sette proposte a fine maggio. Ho atteso di capire cosa succedeva a Reggio, c’era stato qualche abboccamento. Poi un presidente mi ha chiamato per dirmi che chi di speranza vive, disperato muore. Ci ho sperato”.

p.f.