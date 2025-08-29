Salvatore Pezzano nominato responsabile regionale rugby dello CSAIn Calabria

Il Consiglio Regionale dello CSAIn Calabria, su proposta del presidente regionale Amedeo Di Tillo, ha ratificato la nomina di Salvatore Pezzano quale nuovo responsabile regionale settore rugby.

Pezzano, figura di grande esperienza e profonda competenza nel panorama rugbistico calabrese, subentra a Simone Cannataro, al quale vanno i più sentiti ringraziamenti per l’impegno e il lavoro svolto.

Allenatore di rugby, già presidente dell’ASD Rugby Rende ed ex delegato regionale della Federazione Italiana Rugby, Pezzano ha dedicato gran parte della sua carriera sportiva alla diffusione e alla valorizzazione del rugby sul territorio, con particolare attenzione alla crescita delle realtà locali e alla formazione dei giovani.

Il lavoro futuro sarà fortemente orientato alla promozione del rugby all’interno delle scuole e tra i ragazzi, con l’obiettivo di trasmettere i valori di questo sport e favorire la nascita di nuove realtà rugbistiche sul territorio.

Con questa nomina, lo CSAIn Calabria conferma il proprio impegno nella promozione e nello sviluppo del rugby, sostenendo i club, incentivando i progetti di base e creando nuove opportunità di crescita per l’intero movimento regionale.