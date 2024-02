La miopia e le nuove generazioni

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un importante incremento della miopia nei bambini soprattutto a causa di un notevole cambiamento comportamentale: tablet, computer o compiti a casa, i bambini di oggi passano la maggior parte del loro tempo in attività ravvicinate e al chiuso, piuttosto che trascorrere tempo all’aria aperta.

Da non sottovalutare, anche, la presenza di un genitore (o entrambi) miope, che aumenta il rischio di miopia per i figli.

A tal proposito è molto importante eseguire dei controlli periodici.

Presso l’Ottica Specializzata Roschetti, troverete le Nuove Lenti, progettate appositamente per correggere la miopia nei bambini, che sono al contempo in grado di gestirne la progressione offrendo loro una visione precisa e confortevole .

Uno studio clinico indipendente che ha esaminato la progressione della miopia nei BAMBINI CAUCASICI per un periodo di 5 anni, ha dimostrato che queste lenti sono EFFICACI NEL RIDURRE LA PROGRESSIONE FINO AL 40% e l’allungamento assiale del 56%, in quanto i raggi luminosi vengono rifratti in modo da focalizzarsi sulla retina rallentando l’allungamento del bulbo oculare (se il bulbo oculare si allunga di 1mm si verificherà un errore di refrazione di circa -3.00 D); quindi le lenti non permettendo questo meccanismo favoriranno la NON progressione della miopia.

Grazie a queste lenti non verrà meno l’ESTETICA, valorizzata da alti indici che rendono le lenti più sottili di molte altre presenti sul mercato e la scelta dell’antiriflesso più adatto ad ogni esigenza.

In virtù dell’ESAME OPTOMETRICO, che si avvale di strumentazioni computerizzate tra le più innovative e si propone di misurare la risposta dell’occhio e del sistema visivo alle sollecitazioni e allo stress vissuti nelle attività di tutti i giorni, possiamo aiutarvi, grazie anche al personale altamente qualificato e specializzato, a risolvere nel modo più efficace le problematiche visive del vostro bambino.

La nostra missione è offrire a TUTTI un’ESPERIENZA VISIVA UNICA, PERCHE’ OGNI OCCHIO È DIFFERENTE e questo possiamo garantirvelo grazie alle LENTI BIOMETRICHE INTELLIGENTI!

