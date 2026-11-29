Si chiude l’esperienza di Vincenzo Meduri alla Pallacanestro Viola Reggio Calabria. Il direttore sportivo ha annunciato la decisione di rassegnare le dimissioni dall’incarico, affidando a una lunga dichiarazione le ragioni di una scelta che definisce sofferta, maturata dopo un periodo di riflessione e, soprattutto, in seguito a una serie di divergenze con la proprietà.

Alla base dell’addio, secondo quanto riferito dallo stesso Meduri, ci sarebbe la mancanza di quelle condizioni di chiarezza, trasparenza e condivisione che considera indispensabili per portare avanti un progetto sportivo e societario. Una presa di posizione che arriva dopo settimane di incertezza sul futuro dell’area sportiva neroarancio.

Meduri ripercorre il cammino iniziato nel luglio 2025, quando aveva accettato l’incarico con entusiasmo e senso di responsabilità, spinto anche dal legame personale con una società che rappresenta una parte importante della storia cestistica reggina. Insieme al General Manager Fortunato Vita aveva avviato un progetto con l’ambizione di riportare la Viola ai livelli che la sua tradizione e il suo pubblico meritano.

Nel bilancio della sua esperienza, il dirigente rivendica i risultati raggiunti nella stagione 2025/2026: il primo posto a pari punti al termine della regular season, 20 vittorie, la migliore difesa del campionato e il percorso fino alla finale playoff e al successivo concentramento per la promozione. Un cammino che, nonostante il mancato salto di categoria sul campo, ha trovato il proprio coronamento il 16 luglio 2026 con l’ammissione della società al campionato di Serie B Nazionale.

Ma per Meduri il risultato più significativo non sarebbe soltanto quello sportivo. Il direttore dimissionario sottolinea soprattutto la ritrovata partecipazione della città, con circa 6.500 persone riportate al PalaCalafiore e un entusiasmo che, a suo giudizio, aveva restituito ai colori neroarancio una parte importante della propria identità.

Un patrimonio dal quale, nelle intenzioni del dirigente, sarebbe stato necessario ripartire per dare continuità al progetto. Anche la programmazione della nuova stagione era stata avviata seguendo questa direzione, attraverso il lavoro sulla costruzione del roster, sulla definizione dello staff tecnico e sull’organizzazione dell’area sportiva.

La rottura sarebbe maturata successivamente. Meduri riferisce di aver continuato a lavorare fino ai primi giorni di novembre, raggiungendo gli obiettivi sportivi che gli erano stati richiesti. Nel frattempo, però, la proprietà avrebbe deciso di intraprendere una strada diversa, assumendo autonomamente decisioni anche nell’ambito sportivo e ridimensionando, di fatto, il suo ruolo.

Un passaggio particolarmente significativo riguarda il comunicato diffuso dalla società il 18 novembre. Meduri afferma di averne appreso il contenuto soltanto attraverso gli organi di stampa e di aver successivamente chiesto chiarimenti alla dirigenza, senza tuttavia ricevere, fino al momento delle dimissioni, alcuna risposta.

«Non sussistono più le condizioni per proseguire con questa esperienza», spiega il dirigente, che esclude di aver mai perseguito interessi personali o incarichi, ribadendo di aver agito esclusivamente per il legame con la Viola.

Nella parte conclusiva del suo messaggio, Meduri riserva un ringraziamento particolare a Fortunato Vita, indicato come la persona che lo aveva fortemente voluto all’interno del progetto e con il quale ha condiviso responsabilità, sacrifici e soddisfazioni. Parole di riconoscenza anche per giocatori, allenatori, staff tecnici e sanitari, dirigenti, collaboratori e sponsor che hanno contribuito al percorso della squadra.

Un pensiero speciale è rivolto alla tifoseria neroarancio, definita il patrimonio più importante della società, e a una città che, secondo il dirigente, aveva ritrovato la voglia di identificarsi nella propria squadra.

L’addio arriva dunque accompagnato da amarezza, ma anche dalla rivendicazione del lavoro svolto e dei traguardi raggiunti. «Avrei certamente preferito continuare a costruire, piuttosto che essere costretto a fare un passo indietro», scrive Meduri, prima di concludere con un messaggio che vuole andare oltre le vicende dirigenziali: «Gli incarichi passano, le persone cambiano, ma la Viola rimane. Ed è più importante di ciascuno di noi».

Un congedo nel segno dei colori neroarancio, ai quali Meduri rinnova il proprio augurio: «Forza Viola, sempre».