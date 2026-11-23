Una notte di forte vento ha interessato gran parte della Calabria, provocando disagi e danni in diversi centri della regione. Le raffiche, che hanno iniziato a intensificarsi dalla serata di ieri, hanno raggiunto il picco nelle ore notturne, superando in alcuni casi i 100 chilometri orari. Il valore massimo, pari a 130 km/h, è stato registrato a Catanzaro, secondo i dati del Centro funzionale multirischi dell’Arpacal.

Proprio nel capoluogo di regione si sono verificati diversi episodi legati alle condizioni meteorologiche. Alcuni alberi sono stati abbattuti dalla forza del vento, due dei quali nel centro cittadino. Non sono mancati neppure cartelloni divelti e un veicolo adibito al trasporto di pannelli pubblicitari finito coinvolto nelle conseguenze delle violente raffiche.

Problemi anche nel Cosentino, in particolare a Corigliano-Rossano, dove il numero di emergenza 112 ha ricevuto numerose segnalazioni per alberi spezzati o sradicati. I vigili del fuoco sono intervenuti nell’area urbana di Rossano per mettere in sicurezza la copertura di un edificio, diventata pericolante a causa del vento. A Corigliano, invece, alcune automobili hanno riportato danni per la rottura dei vetri.

L’allerta resta alta anche per la mattinata odierna. Il bollettino del Dipartimento della Protezione civile segnala venti occidentali da forti a burrasca, accompagnati da possibili mareggiate lungo i tratti di costa maggiormente esposti.

Le condizioni meteorologiche dovrebbero tuttavia mostrare un graduale miglioramento nel corso del pomeriggio.