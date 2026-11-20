di Paolo Ficara – Ormai totalmente libero da ogni procedimento penale, Luca Gallo ha voglia di tornare nel mondo del calcio. Il presidente dell’ultima promozione della Reggina, che nel 2020 vinse il campionato di Serie C, ha incontrato in giornata i vertici della Sambenedettese. Il sodalizio marchigiano è attualmente impegnato nel girone B della Serie C.

La fumata bianca è notevolmente vicina, nonostante una situazione debitoria abbastanza significativa per la Sambenedettese. L’offerta di Gallo si attesterebbe intorno ai due milioni di euro. Dopo il sempre più probabile passaggio di proprietà, a trovare posto in dirigenza sarebbe un altro ex amaranto: Andrea Gianni, fresco di dimissioni come dg della Lucchese.

p.f.