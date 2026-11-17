Resta fissata a 16 anni di carcere la pena inflitta a Isabella Internò per il suo coinvolgimento nell’omicidio volontario di Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza trovato morto il 18 novembre 1989. La Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro ha infatti respinto la possibilità di modificare la decisione di primo grado, confermando integralmente la condanna dell’ex fidanzata del centrocampista rossoblù.

Nel corso del giudizio di secondo grado, la pubblica accusa aveva sollecitato una condanna più severa, chiedendo di riconoscere la premeditazione e di attribuire prevalenza alle aggravanti rispetto alle attenuanti generiche. Una ricostruzione che, nelle richieste del pubblico ministero, avrebbe dovuto portare a un aumento della pena fino a 23 anni di reclusione. La Corte ha invece confermato il verdetto già emesso in primo grado.