Nella giornata odierna, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Crotone stanno dando esecuzione a un articolato complesso di provvedimenti cautelari e probatori, nell’ambito di due distinti filoni d’indagine coordinati dalla locale Procura della Repubblica diretta dal Procuratore Capo, Dott. Domenico Guarascio.

L’operazione ha comportato l’esecuzione di 3 misure cautelari interdittive, emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura, che dispongono il divieto temporaneo di esercitare pubblici uffici per la durata di un anno, nonché la notifica di 15 informazioni di garanzia e 3 avvisi di conclusione delle indagini nei confronti, tra gli altri, di dirigenti e funzionari in servizio presso enti pubblici periferici. Contestualmente, i finanzieri stanno effettuando mirate perquisizioni locali e informatiche, oltre a sequestri probatori. Le predette attività investigative, svolte su delega della Procura, hanno interessato anche uffici della Provincia di Crotone e del Comune di Cirò Marina.

Gli esiti delle odierne attività investigative rappresentano la prosecuzione di altro ciclo di indagine, avviato dalla medesima Autorità Giudiziaria e tutt’ora in fase di propagazione investigativa. Le risultanze acquisite ampliano lo spettro delle contestazioni, sia in termini oggettivi che soggettivi, già formulate nel primo contesto di indagine, apportando nuovi e circostanziati elementi a riscontro del quadro indiziario complessivo.

Le fattispecie delittuose per cui si procede — allo stato formulate a livello di provvisoria contestazione, nel pieno rispetto del principio di presunzione d’innocenza e fatte salve le successive valutazioni di merito — attengono alle ipotesi di concorso in corruzione, falso ideologico e truffa aggravata ai danni di enti pubblici.

Le complesse attività di polizia giudiziaria sono state supportate sul campo da Consulenti Tecnici d’Ufficio (C.T.U.) appositamente nominati dall’Autorità Giudiziaria per l’esecuzione di approfondite indagini informatico-forensi sui dispositivi in sequestro.