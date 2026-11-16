Metodo mafioso e riciclaggio, Revolut nel mirino della Procura: spuntano nomi considerati legati alla ‘ndrangheta

Un anno di amministrazione giudiziaria per la filiale italiana di Revolut, la banca digitale con sede in Lituania e autorizzata dalla Banca Centrale Europea. È quanto stabilito dalla Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano, su richiesta della Procura, nell’ambito di un procedimento scaturito dalle indagini del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza. Al centro della vicenda ci sono le presunte carenze nei sistemi di controllo antiriciclaggio dell’istituto, che avrebbero consentito anche a soggetti legati a organizzazioni criminali di utilizzare i servizi bancari per movimentare denaro di provenienza illecita.

Il provvedimento, richiesto dal pubblico ministero Paolo Storari, prende le mosse dall’accertamento di “rapporti tra l’istituto di credito e soggetti indagati o condannati per delitti di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, anche aggravati dal metodo o dall’agevolazione mafiosa” e “per altri gravi reati rientranti nell’alveo dei delitti indicati dalla disciplina antimafia”.

La misura, adottata ai sensi dell’articolo 34 del Codice antimafia, avrà “la durata di un anno” e interesserà esclusivamente la succursale italiana dell’istituto bancario.

Due, in particolare, i filoni investigativi che hanno contribuito a delineare il quadro contestato dai magistrati. Il primo riguarda un’ispezione antiriciclaggio condotta dalla Guardia di finanza nei confronti di un Virtual Asset Service Provider appartenente al gruppo Revolut. I controlli avrebbero fatto emergere una serie di irregolarità nella gestione degli obblighi previsti dalla normativa, con oltre un milione di violazioni contestate in materia di identificazione e verifica della clientela, conservazione delle informazioni e mancata segnalazione di operazioni sospette.

Il secondo fronte è rappresentato da un procedimento penale per frode fiscale aperto a Milano, nel quale sarebbe stato riscontrato l’impiego di conti correnti riconducibili all’istituto per realizzare operazioni funzionali alla commissione di reati tributari.

Secondo la ricostruzione della Procura, le carenze nei sistemi di controllo avrebbero prodotto conseguenze concrete anche sul piano patrimoniale. La “inadeguatezza dei presidi” antiriciclaggio avrebbe infatti consentito di movimentare risorse già interessate da provvedimenti cautelari e di sottrarle ai controlli per una cifra superiore a 4,6 milioni di euro.

Un quadro che, secondo il procuratore Marcello Viola, non sarebbe riconducibile a episodi isolati. La “reiterazione e l’eterogeneità delle casistiche accertate – scrive il procuratore Marcello Viola – hanno mostrato l’inidoneità dei presidi concretamente adottati a prevenire l’utilizzo dell’infrastruttura bancaria da parte di soggetti inseriti in circuiti illeciti”.

Particolare attenzione viene riservata alla natura digitale e internazionale dell’istituto. Per la Procura, infatti, la gestione automatizzata dei servizi bancari richiede sistemi di monitoraggio particolarmente efficaci, in grado di individuare tempestivamente comportamenti anomali e operazioni potenzialmente riconducibili al riciclaggio. In questo senso, “per un “intermediario bancario digitale di dimensioni internazionali, l’adozione di sistemi automatizzati rende più stringente l’obbligo di assicurare che tali sistemi acquisiscano informazioni rilevanti, generino alert attendibili, consentano verifiche rafforzate e intercettino schemi operativi anomali”.

Da qui la decisione della Procura che, “ritenendo la banca fortemente permeabile a soggetti riconducibili a contesti mafiosi o condannati per gravi delitti, ha richiesto e ottenuto dal Tribunale” la “applicazione della misura dell’Amministrazione Giudiziaria ex art. 34 del Codice Antimafia nei confronti dell’istituto di credito”.

L’intervento degli amministratori giudiziari, tuttavia, non riguarderà indistintamente tutte le attività della banca. I loro compiti e poteri saranno “esclusivamente concentrati sulle aree nelle quali si sono manifestate le criticità”.

I clienti legati alle inchieste sulle mafie

Nelle 39 pagine del decreto del Tribunale milanese trovano spazio anche diversi nomi già comparsi in importanti indagini giudiziarie. Tra i clienti italiani di Revolut figurerebbero Maurizio Ponzoni, imprenditore il cui nome era già stato associato, in un’altra inchiesta milanese, a “rapporti d’affari” con Vincenzo Rispoli, storico esponente della ‘ndrangheta in Lombardia.

Nelle carte compare anche Nunzio Samuele Calamucci, esperto informatico arrestato nel 2024 nell’ambito dell’indagine Equalize sui presunti accessi abusivi a banche dati strategiche, oltre a Saverio Pintaudi, collaboratore di giustizia coinvolto nella vicenda giudiziaria “Hydra”, relativa alla presunta alleanza tra esponenti di Cosa nostra, camorra e ‘ndrangheta.

Un altro nominativo è quello di Carlo Maffeis, arrestato nelle scorse settimane nell’ambito dell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia sulla cosiddetta “banca occulta”, un sistema finanziario ritenuto riconducibile agli interessi delle tre principali organizzazioni mafiose.

I magistrati hanno esaminato un gruppo di 24 clienti selezionati a campione, riscontrando una circostanza ritenuta particolarmente significativa: per quelle stesse persone, altri istituti bancari avrebbero trasmesso centinaia di segnalazioni di operazioni sospette, mentre Revolut non avrebbe attivato analoghi meccanismi di allerta.

Un elemento che si inserisce in un quadro più ampio di presunte anomalie. Secondo i giudici, il sistema interno della banca non sarebbe stato in grado di acquisire e aggiornare “in modo strutturato informazioni suscettibili di incidere sensibilmente sulla valutazione del rischio” di riciclaggio.

Tra gli schemi finanziari individuati ricorrevano movimenti caratterizzati da “entrate di importo significativo, immediato frazionamento e trasferimento, ricorso al contante, conversione valutaria, invio verso conti esteri o cripto-attività”. Operazioni che, pur presentando caratteristiche potenzialmente sospette, non avrebbero prodotto alcun “alert” da parte dei sistemi di controllo dell’istituto.

I milioni movimentati e i collegamenti con la ‘ndrangheta

La documentazione giudiziaria ricostruisce anche alcuni episodi relativi a soggetti già condannati per associazione mafiosa. È il caso di Pasquale Puglia, ritenuto legato alla cosca Molluso, per il quale sarebbero state individuate movimentazioni di denaro riconducibili anche a somme “sottoposte a sequestro”.

Complessivamente, tra il 2023 e il 2025, sarebbero transitati attraverso rapporti riconducibili a Revolut oltre 4,6 milioni di euro, nell’ambito di operazioni che, secondo gli investigatori, avrebbero consentito di sottrarre risorse ai controlli e alle misure patrimoniali.

Tra gli elementi approfonditi dai magistrati figurano inoltre i flussi finanziari di “un circuito di società italiane e estere” ritenute riconducibili alla cosca Greco, attiva nel traffico di droga e armi. Nelle carte dell’inchiesta viene citata anche la società Solution, gestita da Piscioneri, Pelaggi e Mercadante, finiti in carcere nell’ambito dell’indagine sulla presunta “banca occulta” delle mafie.

Nessuna accusa di coinvolgimento diretto nei reati

Il decreto del Tribunale precisa, tuttavia, un aspetto fondamentale per comprendere la natura del provvedimento. Non sarebbero emersi elementi sufficienti per sostenere che Revolut abbia partecipato direttamente alle attività criminali o che i suoi vertici abbiano consapevolmente collaborato con i soggetti coinvolti.

I giudici chiariscono infatti che non ci sono elementi per ritenere che Revolut “sia direttamente riconducibile ai soggetti agevolati o che i suoi organi abbiano dolosamente aderito ai singoli programmi criminosi”.

La misura di prevenzione si fonda, piuttosto, sul profilo “colposo” dell’agevolazione: le presunte inefficienze organizzative e l’inadeguatezza dei controlli avrebbero creato condizioni favorevoli all’utilizzo dell’infrastruttura bancaria da parte di soggetti inseriti in circuiti criminali.

Si tratta, dunque, di un procedimento di prevenzione e non di un’indagine penale che comporti l’iscrizione della banca o dei suoi dirigenti nel registro degli indagati.

Adesso si apre la fase di gestione giudiziaria. Gli amministratori nominati dal Tribunale dovranno depositare due relazioni, rispettivamente entro trenta e novanta giorni, mentre Revolut avrà sessanta giorni di tempo per predisporre un “piano di interventi” finalizzato a correggere le criticità individuate e rafforzare i meccanismi di controllo.