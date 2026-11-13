Aggredito nella sede del Comune l’assessore al Welfare di Lamezia Terme, Mimmo Gianturco

L’assessore comunale al Welfare di Lamezia Terme, Mimmo Gianturco, è stato aggredito da due persone nella sede del Comune da due persone ed è finito al Pronto soccorso dove gli sono stati diagnosticati 10 giorni di guarigione per diverse contusioni. Gianturco ha denunciato l’episodio alle forze dell’ordine. Alla base dell’aggressione ci sarebbe il progetto in atto per lo sgombero del campo rom di Scordovillo, unitamente all’assegnazione degli alloggi popolari da parte dell’Aterp. Proprio sulla questione è convocato, il 19 novembre, un Consiglio comunale aperto. Solidarietà è stata espressa dell’esecutivo comunale. “L’amministrazione comunale e l’intera città di Lamezia Terme – scrive il sindaco Mario Murone – si stringono attorno all’assessore Mimmo Gianturco, vittima di aggressione da parte di due persone nella sede del Comune. È emblematico e doloroso che un episodio di tale violenza si sia consumato proprio nella Giornata della gentilezza, una ricorrenza che dovrebbe richiamare tutti noi ai valori del rispetto reciproco, del dialogo e della convivenza civile”. “Appena qualche mese fa – ricorda il sindaco – si era verificato un analogo tentativo di aggressione all’interno della casa comunale ai danni di alcune dipendenti dei servizi sociali. Sebbene si tratti di episodi circoscritti costituiscono un campanello d’allarme che non può e non deve essere sottovalutato”.

”Esprimo, a nome della Giunta della Regione Calabria, piena solidarietà all’assessore Mimmo Gianturco per la grave aggressione subita all’interno del Comune di Lamezia Terme.

Si tratta di un episodio inaccettabile, che condanniamo con fermezza.

All’intera amministrazione comunale rivolgo la mia vicinanza e l’auspicio che si possa continuare a lavorare serenamente al servizio della comunità.

La violenza non può mai essere una risposta e le istituzioni devono poter svolgere il proprio lavoro senza subire intimidazioni, nella piena sicurezza e nel rispetto della legalità.

La Regione è e continuerà a essere al fianco di Lamezia Terme, una città strategica per l’intera Calabria, sostenendone le prospettive di sviluppo e affrontando insieme le criticità più complesse.

Lo dimostra anche l’impegno concreto sul superamento della baraccopoli di Scordovillo, una vicenda che per decenni ha rappresentato una ferita per il territorio e che oggi, grazie alla collaborazione tra Regione, governo, Prefettura, amministrazione comunale e terzo settore, sta finalmente avviandosi verso una soluzione.

Continueremo a lavorare per restituire dignità alle famiglie, sicurezza ai cittadini e nuove prospettive a un territorio che merita attenzione, investimenti e sviluppo”.

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.