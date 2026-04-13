Scopelliti e Cannizzaro lanciano Reggio Futura. Il deputato: “Nessuna competizione tra di noi”. L’ex governatore: “Ridare un sogno alla città”

Il deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro, candidato a sindaco del centrodestra a Reggio Calabria, è intervenuto all’inaugurazione della segreteria di Reggio Futura, lanciando un messaggio chiaro sul clima politico e sugli equilibri interni alla coalizione.

“Mi diverto quando alcuni giornalisti di sinistra cercano di aizzare con ricostruzioni fantasiose. Come se io e Scopelliti fossimo in competizione. Noi abbiamo un solo avversario: Battaglia, con tutta la coalizione di centrosinistra. Che spazzeremo via. Ritrovo amiche e amici che sono stati accanto a Scopelliti nelle difficoltà. Uomo con competenza, dedizione e schiena dritta. Andiamo a vincere”.

Nel corso dell’incontro, Cannizzaro si è rivolto direttamente ai presenti, tra cui Giuseppe Scopelliti e Palmara, sottolineando il lavoro in corso per la costruzione della lista elettorale:

“So quanto state lavorando bene alla formazione della lista”.

Il candidato ha poi espresso il proprio entusiasmo in vista della possibile elezione a sindaco, evidenziando il clima favorevole che, a suo dire, si respira in città:

“Sono emozionato al pensiero di indossare la fascia di primo cittadino, si sta generando un entusiasmo contagioso. I cittadini non vedono l’ora di spazzare via 12 anni di centrosinistra. Dobbiamo arricchire ancora di più il programma già presentato come Forza Italia, so che Reggio Futura sta elaborando delle idee che accoglieremo con piacere. Scopelliti mi ha sempre incoraggiato, evidenziando come io abbia parlato poco a una parte della destra a Reggio Calabria. Il mondo scopellitiano è una cosa bellissima: risultati, qualità e visione”, ha sottolineato.

In occasione dell’inaugurazione della sede elettorale di “Reggio Futura”, a sostegno della candidatura a sindaco di Francesco Cannizzaro, è intervenuto l’ex sindaco di Reggio Calabria ed ex presidente della Regione Calabria Giuseppe Scopelliti.

Nel suo intervento, Scopelliti ha evidenziato la solidità del progetto politico e il lavoro svolto dal gruppo:

“Siamo una lista forte. Grazie al lavoro del presidente Italo Palmara. Un ringraziamento particolare a Franco Sarica, che in queste ore sta definendo una candidatura di prestigio. Speriamo, con il supporto di Ciccio Cannizzaro, di avere Sarica in consiglio regionale. I nostri candidati vogliono dare alla città una visione, un sogno, perché questa città ha smesso di sognare. Abbiamo presentato un progetto sull’occupazione, perché le persone di età compresa tra i 19 ed i 35 anni sono fuggite. Sabato 18 aprile presenteremo una nuova iniziativa, legata al risparmio energetico e all’edilizia, che può diventare un progetto pilota anche a livello nazionale”.

L’ex presidente ha poi richiamato l’esperienza amministrativa passata e la necessità di proseguire l’impegno per la città: “Dopo otto anni in cui abbiamo servito questa città, realizzando tante cose importanti – ha aggiunto – dobbiamo continuare a servire Reggio. Non soltanto in prima persona. Ma a fianco di una lista di professionisti, per dare forza e vigore ad una squadra che dovrete sostenere fino all’ultimo giorno”.