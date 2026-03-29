Eletto il Consiglio Provinciale di Catanzaro: boom del centrodestra. [NOMI]

Con la vittoria del centrodestra, caratterizzata dal “boom” di Fratelli d’Italia, si sono concluse le elezioni di secondo grado per il rinnovo del Consiglio provinciale di Catanzaro. La votazione e’ stata riservata solo ai sindaci e agli amministratori comunali dei centri della Provincia. Il centrodestra, che ha gia’ la guida dell’ente nella figura del presidente Amedeo Mormile, della Lega, sui 12 complessivi ha eletto 9 consiglieri provinciali, espressione dei maggiori partiti della coalizione, che si sono presentati con liste con simboli civici ma facilmente riconoscibili: Venti da Sud – Fratelli d’Italia, Provincia al Centro – Forza Italia, Provincia ci lega – Lega, Provincia Moderata – Noi Moderati. Quattro i seggi conquistati dalla lista riconducibile a Fratelli d’Italia, due i seggi conquistati dalle liste riconducibili a Lega e Forza Italia, un seggio per la lista riconducibile a Noi Moderati. Quanto al centrosinistra, che correva con una sola lista, Progressisti per la Provincia, frutto dell’accordo tra Pd, M5S, Avs, Psi, Casa Riformista, Cambiavento, Rifondazione comunista, tre i consiglieri provinciali eletti. In particolare, entrano a far parte del Consiglio provinciale di Catanzaro Francesco Fragomele, Pietro Fazio, Emanuele Amoruso, Antonello Formica (Venti da Sud), Tommaso Berlingo’, Paolo Colosimo (Provincia al Centro), Eugenio Riccio, Salvatore Sinopoli (Provincia ci Lega), Matteo Folino (Provincia Moderata), Gregorio Buccolieri, Domenico Giampa’, Lidia Vescio (Progressisti). Quanto all’affluenza alle urne, ha votato l’87,65% degli amministratori della provincia di Catanzaro. (AGI)