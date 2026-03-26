Francesco Cannizzaro si candida a sindaco di Reggio Calabria

E’ Francesco Cannizzaro, vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera e segretario regionale della Calabria, il candidato sindaco di Reggio Calabria del centrodestra. Lo ha annunciato lo stesso parlamentare con un video sui suoi canali social. Era stato il centrodestra calabrese, di concerto con il tavolo nazionale, nei giorni scorsi, ad indicare in Forza Italia il partito che avrebbe indicato il candidato sindaco. Cannizzaro, tra l’altro, era stato lanciato dal presidente della Regione e vice segretario nazionale di Fi Roberto Occhiuto già nell’ottobre scorso dicendo “lo vedrei bene come sindaco di Reggio”.

“Con questo video – dice Cannizzaro – di fatto si sancisce la mia lunga pausa dai lavori parlamentari. Stamattina ho comunicato ai colleghi dirigenti nazionali del mio partito, ai vertici di Montecitorio che mancherò per i prossimi due mesi perché impegnato anima e corpo nella campagna elettorale più entusiasmante della mia esperienza politica, ossia le amministrative di Reggio Calabria. Sono stati mesi molto intensi dove c’è molto fermento, molta attesa ma soprattutto c’è voglia di cambiamento, c’è voglia di vedere un futuro migliore per Reggio Calabria, con grande ottimismo, con grande speranza. C’è voglia di riscatto ma soprattutto c’è voglia di far risorgere Reggio Calabria perché Reggio deve risorgere e Reggio risorgerà”. “Dinanzi a questi sentimenti – prosegue il parlamentare azzurro – non sono per nulla indifferente. Per questo mi auguro che i mesi di pausa dai lavori parlamentari possano diventare anni perché ho deciso di candidarmi a sindaco di Reggio Calabria. Lo faccio con tutto l’amore che si può avere per la propria terra, per la propria città. Lo faccio per chi è dovuto andare via, per chi deve e vuole tornare, per chi è rimasto”. “Lo faccio – conclude Cannizzaro – con tutto l’orgoglio di poter immaginare di indossare la fascia da primo cittadino della città più bella del mondo. Non potevo dirlo prima, i tempi adesso sono maturi, quindi il Parlamento può aspettare. Reggio no. Saluto Roma e ci vediamo in Calabria”.