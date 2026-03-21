La Reggina fa la muffa in Serie D: 0-1 in casa con l’Acireale, promozione addio

Un punto contro il Messina, tra andata e ritorno. Zero contro la Vigor Lamezia. Un punto anche contro l’Acireale, maturato all’andata. Perché al ritorno, nell’anticipo del girone I della Serie D, la Reggina va al tappeto in casa propria, al cospetto di un Acireale in cerca di punti salvezza.

I più attenti avranno intuito che da inizio campionato, non stiamo a raccontare più di tanto sulle gare della Reggina. Ennesima partita strana, ennesimo risultato maturato negli ultimi minuti. A premiare la squadra di mister Ciccio Cozza è una rete di Kean, a due minuti dal novantesimo.

Uno stop definitivo per le residue speranze promozione, di una Reggina suicidatasi ad inizio torneo. E tornata a quei livelli, da almeno un mese a questa parte. Oggi è tardi per fare considerazioni. Stiamo facendo la muffa in Serie D.

p.f.