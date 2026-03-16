Primarie centrosinistra, Muraca: “Risultato straordinario, ora impegnati per la coalizione”

“Il risultato delle primarie certifica il valore dell’impegno profuso per la costruzione di un soggetto riformista e conferma la bontà delle scelte compiute fin qui.

Ringrazio, uno per uno, tutti coloro che mi hanno votato, sostenuto e accompagnato nel raggiungimento di un risultato straordinario: oltre il 30%. Un risultato ottenuto con pochissime risorse, grazie a un affetto sincero e a una campagna di ascolto durata meno di quindici giorni, interamente trascorsi tra la gente.

È un esito che ci gratifica e che consegna al centrosinistra il protagonismo di un nuovo soggetto politico.

Ora ci attende il compito più importante: tradurre in buona politica le speranze espresse da una partecipazione così ampia, che la mia candidatura ha contribuito a rendere ancora più viva, animando una competizione che appariva fin troppo scontata.

Il cantiere di Casa Riformista si consolida e riparte, con l’ambizione di affermarsi come un soggetto nuovo nel centrosinistra e di raccogliere le tante richieste di partecipazione e presenza che possono ampliare i confini della coalizione, coinvolgendo energie, sensibilità e istanze che altrimenti rischierebbero di guardare altrove.

A Mimmo Battaglia vanno i complimenti per la vittoria; a Massimo Canale il ringraziamento per aver condotto una competizione sempre sul terreno del merito e dei contenuti.

Da oggi saremo tutti impegnati a costruire una coalizione fondata su regole chiare e trasparenti, capace di fare tesoro degli errori del passato e di ristabilire pari dignità tra tutti i soggetti che la compongono. È questa la condizione necessaria per confermare il centrosinistra alla guida della città, in una sfida che, pur difficile, può ancora una volta essere vinta”. Lo afferma in una nota Giovanni Muraca.