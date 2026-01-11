Villapiana: si dimettono 8 consiglieri comunali

Un gruppo di otto consiglieri comunali ha ufficialmente annunciato le proprie dimissioni dalla carica, accusando una prolungata fase di immobilismo amministrativo che, secondo loro, sta compromettendo il buon funzionamento del Comune di Villapiana. La decisione arriva dopo mesi di difficoltà legate alla gestione politica del sindaco e alle mancanze organizzative che hanno minato la capacità decisionale del Consiglio Comunale.

I consiglieri che hanno deciso di dimettersi sono Paolo Montalti, Felicia Favale, Rita Portulano, Ilaria Costa, Maria Valentina Calà, Domenico Muscolini, Angela Aurelio e Michelina Dramisino.

Nel comunicato diffuso oggi, i consiglieri spiegano che la situazione di stallo amministrativo è aggravata dalla mancanza di figure chiave come il Presidente del Consiglio Comunale, il Vicepresidente e un Assessore, che da mesi sono assenti e non sono stati sostituiti. Questa condizione ha, a loro dire, determinato un vuoto di potere e un’inefficace gestione dell’ente, che ha influenzato negativamente i lavori consiliari e la regolarità delle decisioni politiche.

Un altro aspetto cruciale evidenziato nella mozione riguarda la gestione della società partecipata Business and Services Villapiana S.r.l., incaricata di garantire servizi essenziali alla comunità. I consiglieri denunciano che la società sta vivendo un periodo di difficoltà operativa, con un servizio inefficiente che danneggia i cittadini e mette a rischio i diritti dei lavoratori.

Nonostante i numerosi tentativi di confronto e proposte per rilanciare l’azione amministrativa, i consiglieri affermano che l’assenza di una visione chiara e di una programmazione concreta da parte del sindaco ha portato al deteriorarsi del rapporto di fiducia tra il primo cittadino e una parte significativa del Consiglio Comunale. L’assenza di una vera volontà di coinvolgimento istituzionale ha reso evidente che le condizioni politiche e istituzionali per proseguire con l’attuale amministrazione non sussistono più.

Concludendo il comunicato, i consiglieri dimissionari ribadiscono che la loro decisione è stata presa nell’interesse del Comune di Villapiana e della sua comunità. Ritengono che sia ormai necessaria una nuova amministrazione che possa garantire trasparenza, efficienza e partecipazione democratica, restituendo così ai cittadini la possibilità di una governance capace e autorevole.