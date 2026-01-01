Successo per L’Anno che verrà da Catanzaro: oltre metà platea tv su Rai1 per mezzanotte

Allo scoccare della mezzanotte, oltre la metà della platea televisiva (7 milioni 897 mila telespettatori pari al 51,64 % di share) era sintonizzata su Rai 1 per brindare al nuovo anno con Marco Liorni e i suoi numerosi ospiti. Un successo di pubblico (oltre 12 mila le presenze in piazza a Catanzaro, record per il Capodanno in Calabria) e di telespettatori per L’Anno che verrà che conferma Rai 1 rete leader anche l’ultimo giorno dell’anno. Anche con questa edizione il Capodanno in tv, prodotto dalla Direzione intrattenimento prime time, è risultato il programma scelto dagli italiani per salutare il nuovo anno: L’anno che verrà, in onda per il terzo anno dalla Calabria, in questa occasione dal lungomare di Catanzaro, e condotto per la seconda volta da Marco Liorni, è stato infatti il programma più visto dell’ultima sera del 2025. Sono stati 5 milioni 204 mila i telespettatori sintonizzati su Rai 1 con 35,5 % di share.

In particolare è risultato il programma più seguito della serata in tutti e tre i segmenti della rilevazione. Altissima anche la presenza di pubblico oltre la mezzanotte con il 35% di share e 3 milioni 98 mila telespettatori per la terza parte (che si è conclusa alle 1,31). Su Canale 5 il programma per dire addio al 2025, Capodanno in musica, ha raccolto in media 3 milioni 601 mila spettatori pari al 28.18% di share. Molto interessante anche il profilo di pubblico per la prima e la seconda parte che ha visto salire lo share sul target 15-24 al 39,5%; in particolare la distribuzione geografica premia il Sud e le Isole con uno share che supera il 41%.

“Gli straordinari dati di ascolto confermano che La Rai è ancora oggi la sintesi del nostro Paese, rimane la prima scelta degli italiani per aspettare il nuovo anno. Un cast per tutte le generazioni, un’organizzazione curata nei minimi dettagli e una infrastruttura scenica imponente, hanno contribuito ad arricchire uno spettacolo solido che da anni rappresenta un appuntamento fisso” ha commentato il direttore di Intrattenimento Prime Time Williams Di Liberatore. “È stato un grande show che la Rai, insieme alla città di Catanzaro e alla regione Calabria – prosegue Di Liberatore – ha voluto dedicare a tutti i telespettatori e al pubblico presente in piazza che in questa edizione ha risposto con un’affluenza strepitosa. Grazie poi alla collaborazione di Rai Radio1, RaiPlay, Rai Com e il Centro di produzione di Napoli che hanno determinato la riuscita dell’evento attraverso uno sforzo corale dove ognuno ha giocato un ruolo fondamentale per la buona riuscita della serata. Ringrazio inoltre il vicedirettore Raffaela Sallustio, il cast autorale, la regia e tutto lo staff produttivo per la dedizione e l’impegno nella cura dell’evento televisivo”.